«Автомобилист» проиграл впервые за пять матчей в КХЛ. Фото

ХК «Автомобилист» проиграл казанскому «Ак Барсу» в Екатеринбурге

29 сентября 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

ХК «Автомобилист» не смог отыграться во втором и третьем периодах Фото: Александр Стародумов © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) впервые проиграл за последние пять встреч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Уральскую команду разгромил казанский «Ак Барс» со счетом 2:6 (1:3; 0:1; 1:2). Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец», передает корреспондент URA.RU. В первом периоде «Автомобилист» первым открыл счет. Форвард Максим Денежкин получил поперечную передачу от партнера и забросил шайбу. Но «Ак Барс» отыгрался менее чем через минуту. Нападающий Егор Бобенко сыграл на добивании. Во второй половине периода казанцы забили еще два гола за авторством форвардов Дмитрия Котелевского и Егора Коршкова. После этого ХК «Автомобилист» поменял вратаря Евгения Аликина на Владимира Галкина. На старте второго периода «Ак Барс» забросил четвертую шайбу. Капитан гостей Дмитрий Яшин с разворота переиграл перед воротами голкипера «Автомобилиста». В третьем периоде хозяева попытались отыграться. Им удалось забить один гол. Форвард Стефан Да Коста ударил издалека, и шайба отскоком от конька партнера по амплуа Степана Хрипунова залетела в ворота. ХК «Ак Барс» пресек эти попытки своим пятым и шестым голом, которые забили нападающие Кирилл Семенов и Илья Сафонов. После 11 тура ХК «Автомобилист» опустился на вторую строчку в регулярном чемпионате. Но уральцев догоняют несколько клубов, у которых есть матчи в запасе. В Восточной конференции «Ак Барс» приблизился к «Автомобилисту» и отстает всего на одно очко от лидерской позиции. Сейчас у «Автомобилиста» 15 очков. Ранее «Автомобилист» выиграл четыре матча подряд. Сначала уральская команда победила «Авангард» в Омске — 0:3, а затем в Тольятти обыграла «Ладу» со счетом 0:1. После этого уральцы победили «Нефтехимик» (1:2), а затем выиграли преследующую их «Сибирь» с итоговым счетом 2:4. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) впервые проиграл за последние пять встреч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Уральскую команду разгромил казанский «Ак Барс» со счетом 2:6 (1:3; 0:1; 1:2). Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец», передает корреспондент URA.RU. В первом периоде «Автомобилист» первым открыл счет. Форвард Максим Денежкин получил поперечную передачу от партнера и забросил шайбу. Но «Ак Барс» отыгрался менее чем через минуту. Нападающий Егор Бобенко сыграл на добивании. Во второй половине периода казанцы забили еще два гола за авторством форвардов Дмитрия Котелевского и Егора Коршкова. После этого ХК «Автомобилист» поменял вратаря Евгения Аликина на Владимира Галкина. На старте второго периода «Ак Барс» забросил четвертую шайбу. Капитан гостей Дмитрий Яшин с разворота переиграл перед воротами голкипера «Автомобилиста». В третьем периоде хозяева попытались отыграться. Им удалось забить один гол. Форвард Стефан Да Коста ударил издалека, и шайба отскоком от конька партнера по амплуа Степана Хрипунова залетела в ворота. ХК «Ак Барс» пресек эти попытки своим пятым и шестым голом, которые забили нападающие Кирилл Семенов и Илья Сафонов. После 11 тура ХК «Автомобилист» опустился на вторую строчку в регулярном чемпионате. Но уральцев догоняют несколько клубов, у которых есть матчи в запасе. В Восточной конференции «Ак Барс» приблизился к «Автомобилисту» и отстает всего на одно очко от лидерской позиции. Сейчас у «Автомобилиста» 15 очков. Ранее «Автомобилист» выиграл четыре матча подряд. Сначала уральская команда победила «Авангард» в Омске — 0:3, а затем в Тольятти обыграла «Ладу» со счетом 0:1. После этого уральцы победили «Нефтехимик» (1:2), а затем выиграли преследующую их «Сибирь» с итоговым счетом 2:4.