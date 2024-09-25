Путин: доля расчетов «токсичной» западной валютой упала в двое

Владимир Путин выступил на заседании Государственного Совета РФ
Доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%. На заседании Госсовета РФ Президент России Владимир Путин отметил, что правительство продолжает работу по увеличению доли расчетов в национальной валюте.
«Доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%. Мы продолжаем работу в этом направлении», — сказал Путин на заседании Госсовета.
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