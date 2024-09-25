Путин: доля расчетов «токсичной» западной валютой упала в двое

Путин: почти половина российского экспорта расплачивается рублями

25 сентября 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил на заседании Государственного Совета РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%. На заседании Госсовета РФ Президент России Владимир Путин отметил, что правительство продолжает работу по увеличению доли расчетов в национальной валюте. «Доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%. Мы продолжаем работу в этом направлении», — сказал Путин на заседании Госсовета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%. На заседании Госсовета РФ Президент России Владимир Путин отметил, что правительство продолжает работу по увеличению доли расчетов в национальной валюте. «Доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%. Мы продолжаем работу в этом направлении», — сказал Путин на заседании Госсовета.