Путин: доля расчетов «токсичной» западной валютой упала в двое

Путин: почти половина российского экспорта расплачивается рублями
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин выступил на заседании Государственного Совета РФ Фото:

Доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%. На заседании Госсовета РФ Президент России Владимир Путин отметил, что правительство продолжает работу по увеличению доли расчетов в национальной валюте.

«Доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%. Мы продолжаем работу в этом направлении», — сказал Путин на заседании Госсовета.

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Доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%. На заседании Госсовета РФ Президент России Владимир Путин отметил, что правительство продолжает работу по увеличению доли расчетов в национальной валюте. «Доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%. Мы продолжаем работу в этом направлении», — сказал Путин на заседании Госсовета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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