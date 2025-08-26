На Сахалине развернута масштабная поисковая операция

Спасатели ищут четырех жителей Сахалина, которые потерялись в лесу
Спасатели проводят поисковую операцию
Спасатели проводят поисковую операцию

На Сахалине проводятся поисковые работы с участием специалистов МЧС России. Сообщается, что в районе горы Вайда ведется поиск четырех местных жителей, которые отправились в лес за дикоросами 23 августа и не вышли на связь.

«Специалисты МЧС России ищут потерявшихся на Сахалине», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС. Там добавили, что в районе горы Вайда продолжается поиск четырех местных жителей, отправившихся за дикоросами 23 августа и не вернувшихся обратно.

К поискам привлечены более 20 спасателей, сотрудники других ведомств и добровольцы. На месте работают шесть единиц спецтехники, кинологический расчет и беспилотные летательные аппараты для обследования труднодоступной местности.

