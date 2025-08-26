Западный мир стремительно рушится, в связи с чем Турция должна присоединиться к БРИКС. Об этом заявил турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу.
«Каждый шаг США наталкивается на стену и возвращается назад; западный мир стремительно рушится. Независимая Турция должна разорвать последние цепи, связывающие ее с Западом, и занять свое место в БРИКС», — заявил Латифоглу. Его слова приводит РИА Новости. По словам аналитика, каждый прожитый день — упущенная возможность и потерянное время.
Ранее эксперты отмечали, что жесткая санкционная и торговая политика США, проводимая администрацией Дональда Трампа, уже привела к усилению сплоченности стран БРИКС и формированию блока как альтернативы западному влиянию. В 2024 году к объединению присоединился Иран, а попытки давления Вашингтона на Китай, Индию и другие государства лишь ускорили их стремление к самостоятельной политике и экономической интеграции вне контроля Запада.
