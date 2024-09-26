В МО подтвердили освобождение Украинска

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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, вс рф, сво, военный
ВС РФ освободили Украинск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили Украинск в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Освобожден населенный пункт Украинск», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что населенный пункт в ДНР был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Центр».

Глава ДНР Денис Пушилин 25 сентября сообщил о взятии российскими войсками Украинска. Город расположен между укрепрайонами ВСУ — Селидово и Горняк, на возвышенности, в 20 километрах от Покровска.

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ВС РФ освободили Украинск в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Украинск», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что населенный пункт в ДНР был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Центр». Глава ДНР Денис Пушилин 25 сентября сообщил о взятии российскими войсками Украинска. Город расположен между укрепрайонами ВСУ — Селидово и Горняк, на возвышенности, в 20 километрах от Покровска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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