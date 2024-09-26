В МО подтвердили освобождение Украинска

26 сентября 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Украинск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ освободили Украинск в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Украинск», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что населенный пункт в ДНР был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Центр». Глава ДНР Денис Пушилин 25 сентября сообщил о взятии российскими войсками Украинска. Город расположен между укрепрайонами ВСУ — Селидово и Горняк, на возвышенности, в 20 километрах от Покровска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ освободили Украинск в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Украинск», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что населенный пункт в ДНР был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Центр». Глава ДНР Денис Пушилин 25 сентября сообщил о взятии российскими войсками Украинска. Город расположен между укрепрайонами ВСУ — Селидово и Горняк, на возвышенности, в 20 километрах от Покровска.