В МО подтвердили освобождение Украинска

ВС РФ освободили Украинск
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили Украинск в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Освобожден населенный пункт Украинск», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что населенный пункт в ДНР был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Центр».
Глава ДНР Денис Пушилин 25 сентября сообщил о взятии российскими войсками Украинска. Город расположен между укрепрайонами ВСУ — Селидово и Горняк, на возвышенности, в 20 километрах от Покровска.
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