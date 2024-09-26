Топ-5 продуктов, которые резко подорожали в Свердловской области

В Свердловской области с 16 по 23 сентября сильнее всего подорожали свежие огурцы, баранина, сливочное масло, макароны и свинина. Аналитика цен опубликована на сайте Свердловскстата.
Килограмм свежих огурцов подорожал на 4,1%, неделю назад они стоили 115,62 рублей, к 23 сентября цена выросла до 120,39 рублей. Баранину можно купить за 759,68 рублей/килограмм, цена выросла на 2,5% с 740,75 рублей.
Сливочное масло выросло в цене на 2,4% Эксперты объясняют рост цен нехваткой молока и потребностью производителей привлекать больше фермеров для сотрудничества, килограмм масла стоит 1034,22 рублей вместо 1009,21 рублей. Свинина также подорожала на 2,4%, мясо можно купить за 365,93 рублей, тогда как на 16 сентября оно стоило 357,31 рублей.
Килограмм макаронных изделий из пшеничной муки подорожал до 125,89 рублей (+2,3%). По данным Свердловскстата, неделю назад макароны стоили 123 рубля. На 2,1% подорожала сметана — до 307,67 рублей за килограмм, фруктово-ягодные консервы для детского питания стали дороже на 1,21% (510,53 рублей/килограмм).
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