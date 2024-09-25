Названа причина резкого удорожания сливочного масла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге из-за дефицита молока растут цены сливочное масло

26 сентября 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

За неделю масло подорожало на 2,4% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге производители столкнулись с дефицитом молока из-за чего цены на рынке молочной продукции продолжают расти. Об этом URA.RU рассказал руководитель центра компетенций в сфере поддержки фермеров СОФПП Илья Джаваев. «Молочный рынок очень волатильный и объем сырья меняется от времени года и сезона. Например, в начале 2024-го производители столкнулись с переизбытком сырья, поэтому снижали закупочные цены и продукция не дорожала. Сейчас некоторым заводам не хватает молока, они вынуждены поднимать цены, чтобы привлекать фермеров», — прокомментировал Джаваев. Он добавил, что из-за отсутствия государственного регулирования, рынок самостоятельно решает, какие цены устанавливать на продукцию. По данным Свердловскстата, за неделю сливочное масло подорожало на 2,4% с 1009,21 рублей за килограмм до 1034,22 рублей. Пастеризованное молоко выросло в цене на 0,8%, один литр к 23 сентября стоил 77,36 рублей. Молоко стерилизованное подешевело на 0,09% с 106,08 рублей до 105,98 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что сливочное масло выросло в цене на 1,3%. В розничных магазинах брусок сливочного масла весом от 180 до 400 граммов в среднем стоил 283,3 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге производители столкнулись с дефицитом молока из-за чего цены на рынке молочной продукции продолжают расти. Об этом URA.RU рассказал руководитель центра компетенций в сфере поддержки фермеров СОФПП Илья Джаваев. «Молочный рынок очень волатильный и объем сырья меняется от времени года и сезона. Например, в начале 2024-го производители столкнулись с переизбытком сырья, поэтому снижали закупочные цены и продукция не дорожала. Сейчас некоторым заводам не хватает молока, они вынуждены поднимать цены, чтобы привлекать фермеров», — прокомментировал Джаваев. Он добавил, что из-за отсутствия государственного регулирования, рынок самостоятельно решает, какие цены устанавливать на продукцию. По данным Свердловскстата, за неделю сливочное масло подорожало на 2,4% с 1009,21 рублей за килограмм до 1034,22 рублей. Пастеризованное молоко выросло в цене на 0,8%, один литр к 23 сентября стоил 77,36 рублей. Молоко стерилизованное подешевело на 0,09% с 106,08 рублей до 105,98 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что сливочное масло выросло в цене на 1,3%. В розничных магазинах брусок сливочного масла весом от 180 до 400 граммов в среднем стоил 283,3 рублей.