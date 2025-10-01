У многодетных семей не смогут забрать землю за долги

Министерство юстиции России выступило с инициативой дополнить перечень имущества многодетных семей, на которое не распространяется взыскание по решению суда. Согласно предложенным изменениям, не подлежит взысканию земельный участок, который был предоставлен им безвозмездно. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
«Предлагается установить, что взыскание не может быть обращено на земельный участок, предоставленный многодетной семье бесплатно как мера социальной поддержки», — сказал Груздев. Его слова приводят «Известия».
Он отметил, что данное правило распространяется и на долю в праве собственности на соответствующий земельный участок. В то же время, если участок находится в залоге по ипотечному договору, установленное ограничение не действует. Помимо этого, взыскание не может быть наложено на единственное транспортное средство, принадлежащее многодетной семье.
Авторы законопроекта предлагают скорректировать статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ. 30 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала данную инициативу Минюста. В скором времени документ планируется направить на рассмотрение в Государственную думу.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила вернуть прежний пенсионный возраст, который был в РФ до пенсионной реформы 2018 года. Она считает, что сначала это стоит сделать для многодетных семей. По ее мнению, стоит разрешить женщинам выходить на пенсию с 55 лет, а мужчинам — с 60 лет. С таким предложением Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. В письме она написала, что в комитет часто поступают просьбы от граждан снизить пенсионный возраст для женщин с маленькими детьми и для многодетных родителей, передает 360.ru.
