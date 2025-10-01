Покурить или сходить на обед: в ГД оценили возможность введения «спортивного часа» на работе

Введение «спортивного часа» на рабочих местах может улучшить здоровье сотрудников, однако для реализации такой инициативы потребуется тщательная проработка механизмов контроля. Об этом заявила депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина.
«Если физическая нагрузка станет обязательной и за нее будет платить работодатель, это может быть полезно. Я поддерживаю любую физическую активность. Движение — это жизнь. Но как будет контролироваться, что именно делают на этом часу? Ведь могут просто пойти в кафе и получить оплату за лишний час», — подчеркнула парламентарий в беседе с Life. Однако Соломатина отметила, что идея спортивного часа особенно актуальна для сотрудников с длительным рабочим днем — с 8 до 18 или с 9 до 19 часов, когда времени на занятия спортом практически не остается
При этом депутат подчеркнула, что успех инициативы зависит от комплексного подхода: компаниям необходимо не только предоставлять время для физической активности, но и проводить профилактические медицинские осмотры. В противном случае вложения работодателей могут оказаться неэффективными. Кроме того, по мнению депутата, возможен вариант контроля через налоговые механизмы.
Соломатина также добавила, что обсуждение концепции «спортивного часа» совпадает с дискуссиями о переходе на четырехдневную рабочую неделю. По ее мнению, «час здоровья» может стать дополнительной возможностью для сотрудников, а не обязательством. Депутат предложила протестировать инициативу в пилотных регионах и отдельно рассмотреть вопрос организации.
По словам Соломатиной, многие работодатели уже сейчас борются с курением на рабочих местах, поскольку перекуры снижают производительность труда. Она поделилась, что в ее практике наема предпочтение отдавалось некурящим сотрудникам, поскольку курящие теряли до полутора часов рабочего времени ежедневно.
