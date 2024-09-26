Власти ХМАО разработают ноу-хау для сноса аварийных домов

В ХМАО планируют перерабатывать строительный мусор от аварийных домов

27 сентября 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

В Югре предложили перерабатывать строительные отходы от аварийных домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют повторно использовать строительный мусор, который остается после сноса аварийных домов. Сейчас отходы утилизируются на полигонах. «Темпы сноса „аварийки“ снижать мы не планируем, а это новые сотни тысяч тонн отходов. Поэтому мы и решили вместе с законотворцами рассмотреть возможные меры по решению проблемы», — цитирует замгубернатора округа Азата Ислаева telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Только в 2024 году в Югре снесут 467 аварийных домов. Это около 200 тысяч тонн отходов. Поэтому на заседании комитета окружной думы предложили, в том числе, вводить налоговые льготы для компаний, которые используют вторсырье, а также оказывать господдержку предприятиям по переработке строительных отходов. Ранее URA.RU рассказывало, что Ислаев проверил ключевые стройки Сургута. По итогам мероприятия он поручил увеличить число специалистов на стройплощадке «Юнити Парка», чтобы до конца сезона был выполнен максимум работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют повторно использовать строительный мусор, который остается после сноса аварийных домов. Сейчас отходы утилизируются на полигонах. «Темпы сноса „аварийки“ снижать мы не планируем, а это новые сотни тысяч тонн отходов. Поэтому мы и решили вместе с законотворцами рассмотреть возможные меры по решению проблемы», — цитирует замгубернатора округа Азата Ислаева telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Только в 2024 году в Югре снесут 467 аварийных домов. Это около 200 тысяч тонн отходов. Поэтому на заседании комитета окружной думы предложили, в том числе, вводить налоговые льготы для компаний, которые используют вторсырье, а также оказывать господдержку предприятиям по переработке строительных отходов. Ранее URA.RU рассказывало, что Ислаев проверил ключевые стройки Сургута. По итогам мероприятия он поручил увеличить число специалистов на стройплощадке «Юнити Парка», чтобы до конца сезона был выполнен максимум работ.