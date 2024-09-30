У жителей ХМАО появились новые возможности по контролю за капремонтом

30 сентября 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Югорчане могут проводить процедуру стройконтроля с помощью подрядчика по капремонту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У жителей ХМАО появилась возможность проводить капитальный ремонт многоквартирных домов по новым правилам. С началом сентября строительный контроль собственники могут делать с помощью подрядчика, который ремонтирует жилье. О новом механизме URA.RU попросило рассказать строительного эксперта и гендиректора «СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана. «Собственники помещений, принявшие на общем собрании решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, вправе принять решение об отказе от проведения строительного контроля со стороны уполномоченного органа. Но в этом случае его все равно должна организовать та строительная организация, которая выполняет работы по капитальному ремонту», — поясняет Чабан. Новый закон об этом приняли на федеральном уровне. Теперь ответственность за качество капремонта, кроме местного фонда и управляющей компании или ТСЖ, будет нести и организация, которая проводила стройконтроль. Ранее URA.RU рассказывало, что благодаря этому механизму у жителей ХМАО появится возможность обезопасить себя от проблемных подрядчиков во время капремонта. Теперь работы необходимо проводить также с заключением договоров строительного подряда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителей ХМАО появилась возможность проводить капитальный ремонт многоквартирных домов по новым правилам. С началом сентября строительный контроль собственники могут делать с помощью подрядчика, который ремонтирует жилье. О новом механизме URA.RU попросило рассказать строительного эксперта и гендиректора «СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана. «Собственники помещений, принявшие на общем собрании решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, вправе принять решение об отказе от проведения строительного контроля со стороны уполномоченного органа. Но в этом случае его все равно должна организовать та строительная организация, которая выполняет работы по капитальному ремонту», — поясняет Чабан. Новый закон об этом приняли на федеральном уровне. Теперь ответственность за качество капремонта, кроме местного фонда и управляющей компании или ТСЖ, будет нести и организация, которая проводила стройконтроль. Ранее URA.RU рассказывало, что благодаря этому механизму у жителей ХМАО появится возможность обезопасить себя от проблемных подрядчиков во время капремонта. Теперь работы необходимо проводить также с заключением договоров строительного подряда.