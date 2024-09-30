У жителей ХМАО появились новые возможности по контролю за капремонтом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Подготовка к 9 мая. Курган, ремонт здания, капремонт, ограничительная лента, стройка
Югорчане могут проводить процедуру стройконтроля с помощью подрядчика по капремонту Фото:

У жителей ХМАО появилась возможность проводить капитальный ремонт многоквартирных домов по новым правилам. С началом сентября строительный контроль собственники могут делать с помощью подрядчика, который ремонтирует жилье. О новом механизме URA.RU попросило рассказать строительного эксперта и гендиректора «СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана.

«Собственники помещений, принявшие на общем собрании решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, вправе принять решение об отказе от проведения строительного контроля со стороны уполномоченного органа. Но в этом случае его все равно должна организовать та строительная организация, которая выполняет работы по капитальному ремонту», — поясняет Чабан.

Новый закон об этом приняли на федеральном уровне. Теперь ответственность за качество капремонта, кроме местного фонда и управляющей компании или ТСЖ, будет нести и организация, которая проводила стройконтроль.

Ранее URA.RU рассказывало, что благодаря этому механизму у жителей ХМАО появится возможность обезопасить себя от проблемных подрядчиков во время капремонта. Теперь работы необходимо проводить также с заключением договоров строительного подряда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей ХМАО появилась возможность проводить капитальный ремонт многоквартирных домов по новым правилам. С началом сентября строительный контроль собственники могут делать с помощью подрядчика, который ремонтирует жилье. О новом механизме URA.RU попросило рассказать строительного эксперта и гендиректора «СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана. «Собственники помещений, принявшие на общем собрании решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, вправе принять решение об отказе от проведения строительного контроля со стороны уполномоченного органа. Но в этом случае его все равно должна организовать та строительная организация, которая выполняет работы по капитальному ремонту», — поясняет Чабан. Новый закон об этом приняли на федеральном уровне. Теперь ответственность за качество капремонта, кроме местного фонда и управляющей компании или ТСЖ, будет нести и организация, которая проводила стройконтроль. Ранее URA.RU рассказывало, что благодаря этому механизму у жителей ХМАО появится возможность обезопасить себя от проблемных подрядчиков во время капремонта. Теперь работы необходимо проводить также с заключением договоров строительного подряда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...