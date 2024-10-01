Депутат Гартунг: власти вернут челябинскому бизнесу половину затрат на роботов

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг раскрыл планы федерального правительства компенсировать бизнесу половину затрат на закупку роботов. Как отметил Гартунг, по второй половине также намечена выдача льгот.
«Есть поручение президента РФ Владимира Путина по достижению национальных целей по роботизации. Россия дошла войти в топ-25 экономик мира по роботизации. Минпромторг разработал решение. Фактически будет субсидироваться 50% цены российских роботов», — заявил подчеркнул Гартунг.
Правительство внесет изменения в постановление № 719. Об этом депутат рассказал на заседании Союза промышленников и предпринимателей (СПП) в Челябинске. Расходы на вторую половину стоимости роботов власти частично вернут в части компенсации банковских ставок. Окупаемость использования робота составляет порядка года, оценил Гартунг.
Вице-президент СПП Семен Мительман заметил, что для мелкосерийного производства стоимость роботов в 10-20 млн рублей за короткий срок не окупить. Промышленник призвал региональные власти адаптировать госпрограмму через создаваемый Центр роботизации. Первый вице-губернатор Иван Куцевляк акцентировал внимание на другом важном моменте. По словам руководителя, необходима координация работы всех заинтересованных участников с подключением компаний-интеграторов. Профессиональные участники помогут разработать проекты по автоматизации производственных процессов на базе промышленных роботов.
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