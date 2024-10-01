Пермяки в филармонии будут слушать «Гарри Поттера», «Игру Престолов» и «Титаник»

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Саундтреки к фильмам исполнит симфонический оркестр
Саундтреки к фильмам исполнит симфонический оркестр Фото:

В Перми программу саундтреков к популярным фильмам представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан. На сцене Пермской краевой филармонии артисты исполнят музыку, звучащую «Титанике», «Звездных войнах» и других блокбастерах.

«На сцене прозвучат композиции из фильмов „Властелин колец“, „Гарри Поттер“, „Звездные войны“, „Титаник“, „Интерстеллар“, „Игра Престолов“, „Список Шиндлера“. Вместе с оркестром мы погрузимся в волнующий мир музыки к голливудским блокбастерам, заново услышим лучшие фрагменты — романтичные, драматичные и героические мелодии, которые давно уже живут отдельно от своих фильмов», — сообщает пермская филармония в соцсетях.

За дирижерским пультом во время концерта будет работать Народный артист Башкортостана, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков. Солировать будут скрипач Ильшат Муслимов и виолончелист Аяз Нухов.

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В Перми программу саундтреков к популярным фильмам представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан. На сцене Пермской краевой филармонии артисты исполнят музыку, звучащую «Титанике», «Звездных войнах» и других блокбастерах. «На сцене прозвучат композиции из фильмов „Властелин колец“, „Гарри Поттер“, „Звездные войны“, „Титаник“, „Интерстеллар“, „Игра Престолов“, „Список Шиндлера“. Вместе с оркестром мы погрузимся в волнующий мир музыки к голливудским блокбастерам, заново услышим лучшие фрагменты — романтичные, драматичные и героические мелодии, которые давно уже живут отдельно от своих фильмов», — сообщает пермская филармония в соцсетях. За дирижерским пультом во время концерта будет работать Народный артист Башкортостана, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков. Солировать будут скрипач Ильшат Муслимов и виолончелист Аяз Нухов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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