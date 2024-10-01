01 октября 2024

Пермяк, ставший чемпионом РФ по автокроссу, три недели до заезда собирал машину в гараже

Михаил Жужгов из Пермского края стал трехкратным чемпионом России по автокроссу
© Служба новостей «URA.RU»
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Техника не подвела пилота
Техника не подвела пилота Фото:

Пермяк Михаил Жужгов завоевал Кубок России по автокроссу. Победа на соревнованиях в Новокузнецке сделала гонщика трехкратным чемпионом страны, сообщили в минспорта Прикамья. Сам спортсмен рассказал, что перед состязаниями три недели готовил свою машину в гараже. Перед главным заездом ему пришлось пересобрать двигатель и коробку передач.

«Последние три недели до соревнований прожил в гараже подготавливая машину к соревнованиям. Нужно было поменять железо, покрасить, собрать двигатель с КПП после вскрытия. Спасибо моим и папиным друзьям за помощь, без них я бы не справился!» — поделился Жужгов в соцсети «ВКонтакте».

Михаил Жужгов стал лучшим в категории Д2Н — это легковые автомобили семейства ВАЗ с передним приводом. В финале за победу боролись 22 сильнейших гонщика России.

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Пермяк Михаил Жужгов завоевал Кубок России по автокроссу. Победа на соревнованиях в Новокузнецке сделала гонщика трехкратным чемпионом страны, сообщили в минспорта Прикамья. Сам спортсмен рассказал, что перед состязаниями три недели готовил свою машину в гараже. Перед главным заездом ему пришлось пересобрать двигатель и коробку передач. «Последние три недели до соревнований прожил в гараже подготавливая машину к соревнованиям. Нужно было поменять железо, покрасить, собрать двигатель с КПП после вскрытия. Спасибо моим и папиным друзьям за помощь, без них я бы не справился!» — поделился Жужгов в соцсети «ВКонтакте». Михаил Жужгов стал лучшим в категории Д2Н — это легковые автомобили семейства ВАЗ с передним приводом. В финале за победу боролись 22 сильнейших гонщика России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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