Пермяк, ставший чемпионом РФ по автокроссу, три недели до заезда собирал машину в гараже

Пермяк Михаил Жужгов завоевал Кубок России по автокроссу. Победа на соревнованиях в Новокузнецке сделала гонщика трехкратным чемпионом страны, сообщили в минспорта Прикамья. Сам спортсмен рассказал, что перед состязаниями три недели готовил свою машину в гараже. Перед главным заездом ему пришлось пересобрать двигатель и коробку передач.
«Последние три недели до соревнований прожил в гараже подготавливая машину к соревнованиям. Нужно было поменять железо, покрасить, собрать двигатель с КПП после вскрытия. Спасибо моим и папиным друзьям за помощь, без них я бы не справился!» — поделился Жужгов в соцсети «ВКонтакте».
Михаил Жужгов стал лучшим в категории Д2Н — это легковые автомобили семейства ВАЗ с передним приводом. В финале за победу боролись 22 сильнейших гонщика России.
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