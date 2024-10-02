02 октября 2024

В Пермском крае снизили количество призывников

В осенний призыв в армию отправят 2649 пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Призыв продлится до 31 декабря
Призыв продлится до 31 декабря Фото:
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Призыв — 2024

В рамках осеннего призыва, который стартовал 1 октября, из Пермского края на срочную службу в армию отправят 2649 человек. Такой план озвучили в региональном министерстве территориальной безопасности.

«Из нашего региона на службу в армию отправят 2 649 новобранцев», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу министерства. Во время весеннего призыва минтербез говорил о планах набрать в армию свыше 3300 человек. 

В ходе осеннего призыва студентам высших и средних специальных учебных заведений не будут вручать повестки. Также URA.RU подробно рассказывало о том, как будут рассылаться электронные повестки, кто имеет право на отсрочку, и чем грозит уклонение от воинской службы.

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В рамках осеннего призыва, который стартовал 1 октября, из Пермского края на срочную службу в армию отправят 2649 человек. Такой план озвучили в региональном министерстве территориальной безопасности. «Из нашего региона на службу в армию отправят 2 649 новобранцев», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу министерства. Во время весеннего призыва минтербез говорил о планах набрать в армию свыше 3300 человек.  В ходе осеннего призыва студентам высших и средних специальных учебных заведений не будут вручать повестки. Также URA.RU подробно рассказывало о том, как будут рассылаться электронные повестки, кто имеет право на отсрочку, и чем грозит уклонение от воинской службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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