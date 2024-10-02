В Пермском крае снизили количество призывников

В рамках осеннего призыва, который стартовал 1 октября, из Пермского края на срочную службу в армию отправят 2649 человек. Такой план озвучили в региональном министерстве территориальной безопасности.
«Из нашего региона на службу в армию отправят 2 649 новобранцев», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу министерства. Во время весеннего призыва минтербез говорил о планах набрать в армию свыше 3300 человек.
В ходе осеннего призыва студентам высших и средних специальных учебных заведений не будут вручать повестки. Также URA.RU подробно рассказывало о том, как будут рассылаться электронные повестки, кто имеет право на отсрочку, и чем грозит уклонение от воинской службы.
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