В Челябинске женщин будут учить арт-терапии, материнству и принятию себя. Афиша

Форум для женщин «Стальное кружево Урала» пройдет 12 и 13 октября
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Челябинкам расскажут про бесплодие и путь к материнству
Челябинкам расскажут про бесплодие и путь к материнству Фото:

В Челябинске 12 и 13 октября откроется женский форум «Стальное кружево Урала» на котором пройдут круглые столы, мастер-классы и лекции на темы материнства, психологии и косметологии. Консультации будут проводить эксперты со всей страны, сообщили в дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий региона.

«Тема форума „Время выбирает нас. Действуй!“ посвящена привлечению женщин к решению социальных вопросов, участию в общественной жизни страны и проактивной позиции. Программа включает в себя разные форматы: круглые столы, лектории, мастер-классы, Кружево-маркет, выставки и концерт. На площадках можно будет пройти диспансеризацию, узнать о получении допобразования и о том, как быть красивой», — сообщается на официальном сайте мероприятия.

Форум будет открыт два дня с 10:00 до 20:00 на трех этажах конгресс-холла «Таганай». Первый день мероприятия начнется с лекции на тему семейных отношений. Далее челябинкам расскажут про здоровье детей, методы контролирования их нестабильных эмоций, бесплодие и материнство. Большинство круглых столов будет посвящено развитию личности женщин.

В рамках консилиума соберутся представители министерства здравоохранения, образования и культуры. Будут организованы вакцинации от гриппа, диагностика онкологии, занятия по профилактике эмоциональных выгораний, обучение нейрографике и профориентация.

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В Челябинске 12 и 13 октября откроется женский форум «Стальное кружево Урала» на котором пройдут круглые столы, мастер-классы и лекции на темы материнства, психологии и косметологии. Консультации будут проводить эксперты со всей страны, сообщили в дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий региона. «Тема форума „Время выбирает нас. Действуй!“ посвящена привлечению женщин к решению социальных вопросов, участию в общественной жизни страны и проактивной позиции. Программа включает в себя разные форматы: круглые столы, лектории, мастер-классы, Кружево-маркет, выставки и концерт. На площадках можно будет пройти диспансеризацию, узнать о получении допобразования и о том, как быть красивой», — сообщается на официальном сайте мероприятия. Форум будет открыт два дня с 10:00 до 20:00 на трех этажах конгресс-холла «Таганай». Первый день мероприятия начнется с лекции на тему семейных отношений. Далее челябинкам расскажут про здоровье детей, методы контролирования их нестабильных эмоций, бесплодие и материнство. Большинство круглых столов будет посвящено развитию личности женщин. В рамках консилиума соберутся представители министерства здравоохранения, образования и культуры. Будут организованы вакцинации от гриппа, диагностика онкологии, занятия по профилактике эмоциональных выгораний, обучение нейрографике и профориентация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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