В Челябинске 12 и 13 октября откроется женский форум «Стальное кружево Урала» на котором пройдут круглые столы, мастер-классы и лекции на темы материнства, психологии и косметологии. Консультации будут проводить эксперты со всей страны, сообщили в дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий региона.
«Тема форума „Время выбирает нас. Действуй!“ посвящена привлечению женщин к решению социальных вопросов, участию в общественной жизни страны и проактивной позиции. Программа включает в себя разные форматы: круглые столы, лектории, мастер-классы, Кружево-маркет, выставки и концерт. На площадках можно будет пройти диспансеризацию, узнать о получении допобразования и о том, как быть красивой», — сообщается на официальном сайте мероприятия.
Форум будет открыт два дня с 10:00 до 20:00 на трех этажах конгресс-холла «Таганай». Первый день мероприятия начнется с лекции на тему семейных отношений. Далее челябинкам расскажут про здоровье детей, методы контролирования их нестабильных эмоций, бесплодие и материнство. Большинство круглых столов будет посвящено развитию личности женщин.
В рамках консилиума соберутся представители министерства здравоохранения, образования и культуры. Будут организованы вакцинации от гриппа, диагностика онкологии, занятия по профилактике эмоциональных выгораний, обучение нейрографике и профориентация.
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