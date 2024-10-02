В Пермском крае дворник погиб при ремонте школьной крыши

Дворник школы в селе Григорьевское сорвался с крыши здания и погиб. Как сообщили в Госинспекции по труду, мужчина был задействован в ремонте кровли.
«Дворник МБОУ „Григорьевская средняя общеобразовательная школа“ Нытвенского района при выполнении ремонтных работ на крыше здания упал со скатной крыши и получил смертельную травму», — говорится на сайте ведомства. ЧП случилось 28 сентября.
Сейчас инспекция проводит расследование причин трагедии. Материалы будут переданы в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
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