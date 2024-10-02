02 октября 2024

В Пермском крае дворник погиб при ремонте школьной крыши

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Крышу ремонтировали, когда учебный год уже начался
Крышу ремонтировали, когда учебный год уже начался Фото:

Дворник школы в селе Григорьевское сорвался с крыши здания и погиб. Как сообщили в Госинспекции по труду, мужчина был задействован в ремонте кровли.

«Дворник МБОУ „Григорьевская средняя общеобразовательная школа“ Нытвенского района при выполнении ремонтных работ на крыше здания упал со скатной крыши и получил смертельную травму», — говорится на сайте ведомства. ЧП случилось 28 сентября.

Сейчас инспекция проводит расследование причин трагедии. Материалы будут переданы в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

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Дворник школы в селе Григорьевское сорвался с крыши здания и погиб. Как сообщили в Госинспекции по труду, мужчина был задействован в ремонте кровли. «Дворник МБОУ „Григорьевская средняя общеобразовательная школа“ Нытвенского района при выполнении ремонтных работ на крыше здания упал со скатной крыши и получил смертельную травму», — говорится на сайте ведомства. ЧП случилось 28 сентября. Сейчас инспекция проводит расследование причин трагедии. Материалы будут переданы в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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