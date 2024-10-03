Жители ХМАО требуют суда над мошенницей, обманувшей их на 70 миллионов рублей

Жители Мегиона (ХМАО) пытаются привлечь к уголовной ответственности мошенницу, которая обманула их на 70 миллионов рублей. На нее, по утверждениям югорчан, было заведено уголовное дело, но после оно было прекращено.
«В Мегионе примерно в 2016 — 2018 годах орудовала мошенница, которая обманным путем входила в доверие к жертвам, брала деньги и не возвращала людям. Общая сумма похищенных денежных средств потерпевших примерно 70 миллионов рублей. Расследование затянулось, дважды приостанавливалось, а 27 июля 2024 года дело закрыли», — обратились в редакцию URA.RU жители Мегиона.
По словам югорчан, они неоднократно обращались в силовые структуры и добились возобновления уголовного дела. Однако спустя полтора года подозреваемой не были выдвинуты никакие обвинения.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции. На момент публикации ответ не поступил.
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