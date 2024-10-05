05 октября 2024
04 октября 2024

Двое пермяков избили до смерти своего собутыльника

© Служба новостей «URA.RU»
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Двое мужчин избили своего знакомого Фото:

В Березниках Пермского края двое мужчин избили до смерти своего собутыльника. Злоумышленникам предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«По данным следствия, в ночь с 28 на 29 сентября 2024 года, находясь в коммунальной квартире, пьяные злоумышленники во время ссоры избили своего 46-летнего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Следователями следственного отдела по городу Березники двоим мужчинам 24 и 29 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемые заключены под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.

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В Березниках Пермского края двое мужчин избили до смерти своего собутыльника. Злоумышленникам предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «По данным следствия, в ночь с 28 на 29 сентября 2024 года, находясь в коммунальной квартире, пьяные злоумышленники во время ссоры избили своего 46-летнего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. Следователями следственного отдела по городу Березники двоим мужчинам 24 и 29 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемые заключены под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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