Происшествия Криминал Двое пермяков избили до смерти своего собутыльника 06 октября 2024 в 18:52 Размер текста - 17 + Двое мужчин избили своего знакомого Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Березниках Пермского края двое мужчин избили до смерти своего собутыльника. Злоумышленникам предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «По данным следствия, в ночь с 28 на 29 сентября 2024 года, находясь в коммунальной квартире, пьяные злоумышленники во время ссоры избили своего 46-летнего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. Следователями следственного отдела по городу Березники двоим мужчинам 24 и 29 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемые заключены под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Березниках Пермского края двое мужчин избили до смерти своего собутыльника. Злоумышленникам предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «По данным следствия, в ночь с 28 на 29 сентября 2024 года, находясь в коммунальной квартире, пьяные злоумышленники во время ссоры избили своего 46-летнего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. Следователями следственного отдела по городу Березники двоим мужчинам 24 и 29 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемые заключены под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям