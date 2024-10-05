Двое пермяков избили до смерти своего собутыльника

В Березниках Пермского края двое мужчин избили до смерти своего собутыльника. Злоумышленникам предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«По данным следствия, в ночь с 28 на 29 сентября 2024 года, находясь в коммунальной квартире, пьяные злоумышленники во время ссоры избили своего 46-летнего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Следователями следственного отдела по городу Березники двоим мужчинам 24 и 29 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемые заключены под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.
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