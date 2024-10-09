Жители Магнитогорска обрадовались скидкам на проезд в трамвае

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Скидка на проезд составляет семь рублей Фото:

Жители Магнитогорска Челябинской области обрадовались скидкам на оплату проезда в трамвае. В МП «Маггортранс» подтвердили, что до конца года скидка при оплате картой «Мир» с помощью телефона составляет семь рублей.

«Оператор платежной системы „МИР“ проводит акцию на территории Челябинской области, в рамках которой предоставляет скидку семь рублей на проезд в общественном транспорте для всех пассажиров, при условии оплаты картой „МИР“ через смартфон. Акция продлится до 31 декабря 2024 года», — цитирует данные МП «Маггортранс» сайт «Магнитогорский рабочий».

Кроме того, сэкономить на проезде можно при использовании электронного проездного. Также скидки предоставляются пенсионерам и студентам.

Ранее стало известно, что с 15 октября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте в Челябинской агломерации. Как сообщили в миндортрансе региона, это вынужденная мера для поддержания исправного состояния подвижного состава и увеличения зарплат водителей.

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Жители Магнитогорска Челябинской области обрадовались скидкам на оплату проезда в трамвае. В МП «Маггортранс» подтвердили, что до конца года скидка при оплате картой «Мир» с помощью телефона составляет семь рублей. «Оператор платежной системы „МИР“ проводит акцию на территории Челябинской области, в рамках которой предоставляет скидку семь рублей на проезд в общественном транспорте для всех пассажиров, при условии оплаты картой „МИР“ через смартфон. Акция продлится до 31 декабря 2024 года», — цитирует данные МП «Маггортранс» сайт «Магнитогорский рабочий». Кроме того, сэкономить на проезде можно при использовании электронного проездного. Также скидки предоставляются пенсионерам и студентам. Ранее стало известно, что с 15 октября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте в Челябинской агломерации. Как сообщили в миндортрансе региона, это вынужденная мера для поддержания исправного состояния подвижного состава и увеличения зарплат водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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