Жители Магнитогорска обрадовались скидкам на проезд в трамвае

09 октября 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Скидка на проезд составляет семь рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Магнитогорска Челябинской области обрадовались скидкам на оплату проезда в трамвае. В МП «Маггортранс» подтвердили, что до конца года скидка при оплате картой «Мир» с помощью телефона составляет семь рублей. «Оператор платежной системы „МИР“ проводит акцию на территории Челябинской области, в рамках которой предоставляет скидку семь рублей на проезд в общественном транспорте для всех пассажиров, при условии оплаты картой „МИР“ через смартфон. Акция продлится до 31 декабря 2024 года», — цитирует данные МП «Маггортранс» сайт «Магнитогорский рабочий». Кроме того, сэкономить на проезде можно при использовании электронного проездного. Также скидки предоставляются пенсионерам и студентам. Ранее стало известно, что с 15 октября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте в Челябинской агломерации. Как сообщили в миндортрансе региона, это вынужденная мера для поддержания исправного состояния подвижного состава и увеличения зарплат водителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Магнитогорска Челябинской области обрадовались скидкам на оплату проезда в трамвае. В МП «Маггортранс» подтвердили, что до конца года скидка при оплате картой «Мир» с помощью телефона составляет семь рублей. «Оператор платежной системы „МИР“ проводит акцию на территории Челябинской области, в рамках которой предоставляет скидку семь рублей на проезд в общественном транспорте для всех пассажиров, при условии оплаты картой „МИР“ через смартфон. Акция продлится до 31 декабря 2024 года», — цитирует данные МП «Маггортранс» сайт «Магнитогорский рабочий». Кроме того, сэкономить на проезде можно при использовании электронного проездного. Также скидки предоставляются пенсионерам и студентам. Ранее стало известно, что с 15 октября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте в Челябинской агломерации. Как сообщили в миндортрансе региона, это вынужденная мера для поддержания исправного состояния подвижного состава и увеличения зарплат водителей.