Жители Магнитогорска обрадовались скидкам на проезд в трамвае

Жители Магнитогорска Челябинской области обрадовались скидкам на оплату проезда в трамвае. В МП «Маггортранс» подтвердили, что до конца года скидка при оплате картой «Мир» с помощью телефона составляет семь рублей.
«Оператор платежной системы „МИР“ проводит акцию на территории Челябинской области, в рамках которой предоставляет скидку семь рублей на проезд в общественном транспорте для всех пассажиров, при условии оплаты картой „МИР“ через смартфон. Акция продлится до 31 декабря 2024 года», — цитирует данные МП «Маггортранс» сайт «Магнитогорский рабочий».
Кроме того, сэкономить на проезде можно при использовании электронного проездного. Также скидки предоставляются пенсионерам и студентам.
Ранее стало известно, что с 15 октября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте в Челябинской агломерации. Как сообщили в миндортрансе региона, это вынужденная мера для поддержания исправного состояния подвижного состава и увеличения зарплат водителей.
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