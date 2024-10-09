В Перми намерены создать кинопарк

В Перми будет создан кинопарк. Проект, за реализацию которого будет отвечать АНО «Центр развития кинопроизводства», профинансируют краевые власти.
«Проект „Пермский кинопарк“ по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина „Центр развития кинопроизводства“ должен реализовать к 2030 году», — пишет «Новый компаньн» со ссылкой на директора некоммерческой организации Алены Семериковой-Волковой. Планируется, что в кинопарке будет создана площадка под создание художественных фильмов «под ключ». Сейчас решается вопрос с поиском площадки для реализации проекты, определяются объемы его финансирования.
В 2022 году АНО «Центр развития кинопроизводства» приступил в Перми к созданию единой базы актеров. Ранее губернатор Дмитрий Махонин рассказал о развитии креативных индустрий в Пермском крае. По его словам, в отрасли заняты несколько тысяч организаций. Часть из них ведет деятельность в сферах кино и анимации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!