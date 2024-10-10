В порту Одессы поднялось пламя на 30 метров после удара

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Атакован контейнеровоз в порту Одессы, высота пламени достигает 30 метров (архивное фото) Фото:

В порту Одессы атакован контейнеровоз. В результате удара вспыхнул пожар, пламя которого достигло высоты более 30 метров. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилет по контейнеровозу был хорош <…> Говорят, что высота пламени 30-35 метров», — сообщил Лебедев. Об ударе по украинскому контейнеровозу в Одессе он сообщил в своем telegram-канале.

Он уточнил, что в месте прилета повышенный радиационный фон. По его словам, там могли находиться снаряды с обедненным ураном.

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В порту Одессы атакован контейнеровоз. В результате удара вспыхнул пожар, пламя которого достигло высоты более 30 метров. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Прилет по контейнеровозу был хорош <…> Говорят, что высота пламени 30-35 метров», — сообщил Лебедев. Об ударе по украинскому контейнеровозу в Одессе он сообщил в своем telegram-канале. Он уточнил, что в месте прилета повышенный радиационный фон. По его словам, там могли находиться снаряды с обедненным ураном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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