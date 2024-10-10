В порту Одессы поднялось пламя на 30 метров после удара

10 октября 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Атакован контейнеровоз в порту Одессы, высота пламени достигает 30 метров (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В порту Одессы атакован контейнеровоз. В результате удара вспыхнул пожар, пламя которого достигло высоты более 30 метров. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Прилет по контейнеровозу был хорош <…> Говорят, что высота пламени 30-35 метров», — сообщил Лебедев. Об ударе по украинскому контейнеровозу в Одессе он сообщил в своем telegram-канале . Он уточнил, что в месте прилета повышенный радиационный фон. По его словам, там могли находиться снаряды с обедненным ураном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В порту Одессы атакован контейнеровоз. В результате удара вспыхнул пожар, пламя которого достигло высоты более 30 метров. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Прилет по контейнеровозу был хорош <…> Говорят, что высота пламени 30-35 метров», — сообщил Лебедев. Об ударе по украинскому контейнеровозу в Одессе он сообщил в своем telegram-канале. Он уточнил, что в месте прилета повышенный радиационный фон. По его словам, там могли находиться снаряды с обедненным ураном.