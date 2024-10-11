11 октября 2024

В Екатеринбург из Артемовского на вертолете экстренно эвакуировали ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Четырнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, вертолет, санитарная авиация, медики, национальная служба санитарной авиации, медицинский вертолет, ансат
Мальчика эвакуировали на вертолете, так как ему понадобилась специфическая медпомощь (архивное фото) Фото:

В Екатеринбург из Артемовского (Свердловская область) на вертолете регионального центра медицины катастроф экстренно перевезли ребенка. Об этом сообщили в группе Артемовской центральной районной больницы (ЦРБ) в соцсети «ВКонтакте».

«Вертолет Территориального центра медицины катастроф доставил алапаевского малыша из Артемовского в детскую клинику Екатеринбурга. Мальчик поступил в инфекционное отделение Артемовской ЦРБ, но понадобилась специализированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

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В Екатеринбург из Артемовского (Свердловская область) на вертолете регионального центра медицины катастроф экстренно перевезли ребенка. Об этом сообщили в группе Артемовской центральной районной больницы (ЦРБ) в соцсети «ВКонтакте». «Вертолет Территориального центра медицины катастроф доставил алапаевского малыша из Артемовского в детскую клинику Екатеринбурга. Мальчик поступил в инфекционное отделение Артемовской ЦРБ, но понадобилась специализированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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