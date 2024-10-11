Мальчика эвакуировали на вертолете, так как ему понадобилась специфическая медпомощь (архивное фото)
В Екатеринбург из Артемовского (Свердловская область) на вертолете регионального центра медицины катастроф экстренно перевезли ребенка. Об этом сообщили в группе Артемовской центральной районной больницы (ЦРБ) в соцсети «ВКонтакте».
«Вертолет Территориального центра медицины катастроф доставил алапаевского малыша из Артемовского в детскую клинику Екатеринбурга. Мальчик поступил в инфекционное отделение Артемовской ЦРБ, но понадобилась специализированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.
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