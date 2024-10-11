Происшествия В Екатеринбург из Артемовского на вертолете экстренно эвакуировали ребенка. Фото 12 октября 2024 в 02:47 Размер текста - 17 + Мальчика эвакуировали на вертолете, так как ему понадобилась специфическая медпомощь (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург из Артемовского (Свердловская область) на вертолете регионального центра медицины катастроф экстренно перевезли ребенка. Об этом сообщили в группе Артемовской центральной районной больницы (ЦРБ) в соцсети «ВКонтакте». «Вертолет Территориального центра медицины катастроф доставил алапаевского малыша из Артемовского в детскую клинику Екатеринбурга. Мальчик поступил в инфекционное отделение Артемовской ЦРБ, но понадобилась специализированная медицинская помощь», — говорится в сообщении. паблик «Артемовская ЦРБ» в соцсети «ВКонтакте» Фото: паблик «Артемовская ЦРБ» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбург из Артемовского (Свердловская область) на вертолете регионального центра медицины катастроф экстренно перевезли ребенка. Об этом сообщили в группе Артемовской центральной районной больницы (ЦРБ) в соцсети «ВКонтакте». «Вертолет Территориального центра медицины катастроф доставил алапаевского малыша из Артемовского в детскую клинику Екатеринбурга. Мальчик поступил в инфекционное отделение Артемовской ЦРБ, но понадобилась специализированная медицинская помощь», — говорится в сообщении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям