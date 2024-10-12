В Петербурге продают квартиры Набокова и Достоевского

12 октября 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Квартира, где Достоевский написал «Бедных людей», продается за 25,5 миллионов рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU В Санкт-Петербурге продают квартиры писателей Федора Достоевского и Владимира Набокова. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт с объявлениями. «В Санкт-Петербурге появились объявления о продаже квартирах в домах, в которых когда-то жили великие русские писатели. Среди них Набоков и Достоевский», — передает «Петербург2». Квартира, где два года проживал Набоков продается за 80 миллионов рублей и находится в доходном доме. Квартира, где Достоевский написал свой роман «Бедные люди» продается за 25,5 миллиона рублей, она находится в доме, расположенном на улице Графский переулок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге продают квартиры писателей Федора Достоевского и Владимира Набокова. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт с объявлениями. «В Санкт-Петербурге появились объявления о продаже квартирах в домах, в которых когда-то жили великие русские писатели. Среди них Набоков и Достоевский», — передает «Петербург2». Квартира, где два года проживал Набоков продается за 80 миллионов рублей и находится в доходном доме. Квартира, где Достоевский написал свой роман «Бедные люди» продается за 25,5 миллиона рублей, она находится в доме, расположенном на улице Графский переулок.