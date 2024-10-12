В Петербурге продают квартиры Набокова и Достоевского

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Виды Санкт-Петербурга. 9 июня 2024., питер, канал грибоедова, спб, санкт петербург
Квартира, где Достоевский написал «Бедных людей», продается за 25,5 миллионов рублей Фото:

В Санкт-Петербурге продают квартиры писателей Федора Достоевского и Владимира Набокова. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт с объявлениями.

«В Санкт-Петербурге появились объявления о продаже квартирах в домах, в которых когда-то жили великие русские писатели. Среди них Набоков и Достоевский», — передает «Петербург2».

Квартира, где два года проживал Набоков продается за 80 миллионов рублей и находится в доходном доме. Квартира, где Достоевский написал свой роман «Бедные люди» продается за 25,5 миллиона рублей, она находится в доме, расположенном на улице Графский переулок.

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В Санкт-Петербурге продают квартиры писателей Федора Достоевского и Владимира Набокова. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт с объявлениями. «В Санкт-Петербурге появились объявления о продаже квартирах в домах, в которых когда-то жили великие русские писатели. Среди них Набоков и Достоевский», — передает «Петербург2». Квартира, где два года проживал Набоков продается за 80 миллионов рублей и находится в доходном доме. Квартира, где Достоевский написал свой роман «Бедные люди» продается за 25,5 миллиона рублей, она находится в доме, расположенном на улице Графский переулок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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