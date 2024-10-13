Пермские синоптики рассказали о температурном рекорде на Среднем Урале

Синоптики рассказали, что холода в Пермском крае и на Среднем Урале побили рекорд 1979 года. Минимум температуры ближайшей ночью может составить 14-15 градусов ниже нуля, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
«По данным на 23:00 12 октября самые низкие температуры отмечаются на западе Свердловской области — в аэропорту Кольцово, Нижнем Тагиле и Висиме (до -9,6 градусов), а в Пермском крае — в Бисере (-8,9). Минимальная температура на Среднем Урале ближайшей ночью может составить 14-15 градусов ниже нуля. Подобных морозов в эти дни не было с 1979 года», — сообщили в telegram-канале центра.
Сообщалось, что оставшиеся месяцы осени и зима в Пермском крае будут относительно теплыми. Среднемесячные температуры будут не ниже -16 градусов. По данным Гидрометцентра России, октябрь в Перми ожидался немного теплее нормальных значений.
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