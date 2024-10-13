Пермские синоптики рассказали о температурном рекорде на Среднем Урале

ГИС-центр ПГНИУ: сильных морозов в середине октября не было с 1979 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, прохожий, закрытое лицо, прогноз погоды, мороз, холод, пар
Температура может опуститься до 14-15 градусов ниже нуля Фото:

Синоптики рассказали, что холода в Пермском крае и на Среднем Урале побили рекорд 1979 года. Минимум температуры ближайшей ночью может составить 14-15 градусов ниже нуля, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

«По данным на 23:00 12 октября самые низкие температуры отмечаются на западе Свердловской области — в аэропорту Кольцово, Нижнем Тагиле и Висиме (до -9,6 градусов), а в Пермском крае — в Бисере (-8,9). Минимальная температура на Среднем Урале ближайшей ночью может составить 14-15 градусов ниже нуля. Подобных морозов в эти дни не было с 1979 года», — сообщили в telegram-канале центра.

Сообщалось, что оставшиеся месяцы осени и зима в Пермском крае будут относительно теплыми. Среднемесячные температуры будут не ниже -16 градусов. По данным Гидрометцентра России, октябрь в Перми ожидался немного теплее нормальных значений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Синоптики рассказали, что холода в Пермском крае и на Среднем Урале побили рекорд 1979 года. Минимум температуры ближайшей ночью может составить 14-15 градусов ниже нуля, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. «По данным на 23:00 12 октября самые низкие температуры отмечаются на западе Свердловской области — в аэропорту Кольцово, Нижнем Тагиле и Висиме (до -9,6 градусов), а в Пермском крае — в Бисере (-8,9). Минимальная температура на Среднем Урале ближайшей ночью может составить 14-15 градусов ниже нуля. Подобных морозов в эти дни не было с 1979 года», — сообщили в telegram-канале центра. Сообщалось, что оставшиеся месяцы осени и зима в Пермском крае будут относительно теплыми. Среднемесячные температуры будут не ниже -16 градусов. По данным Гидрометцентра России, октябрь в Перми ожидался немного теплее нормальных значений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...