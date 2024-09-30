Синоптики предсказали пермякам теплую зиму

Оставшиеся месяцы осени и зима в Пермском крае будут относительно теплыми. Среднемесячные температуры будут в пределах нормы — не ниже -16 градусов. Таковы данные Гидрометцентра России, который опубликовал свой прогноз на октябрь-март. Октябрь же в Перми будет немного теплее нормальных значений.
«По сведениям ФГБУ „Гидрометцентр России“ средняя месячная температура воздуха по Пермскому краю ожидается в октябре на 1 градус выше климатической нормы (норма 1…5°С), в ноябре около климатической нормы (норма -9…-4°С)», — передает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со ссылкой на федеральных коллег.
Что касается зимних месяцев, то средняя температура будет в пределах нормы: в декабре -14 — -10 градусов, в январе от -16 до -11, а в феврале от -15 до -11. В первый месяц весны потеплеет до -7 — -4 градусов.
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