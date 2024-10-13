Военная прокуратура подала в суд на пермского предпринимателя с Wildberries

Военная прокуратура Черноморского флота подала иск в суд на индивидуального предпринимателя из Пермского края Гузель Салихову. Ее обвиняют в использовании чужого товарного знака.
«Надзорный орган намерен привлечь ИП Салихову к ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП („Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания“). В качестве третьих лиц к участию в спорах привлечены АО „Военторг“ и Министерство обороны РФ», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы Арбитражного суда.
Детали дела не раскрывают. Про Салихову известно, что ранее ее оштрафовали на 25 тысяч рублей за продажу на маркетплейсе Wildberries рационов питания. Предприниматель ставила на них маркировку «Армия России» и «Военторг». При этом правообладатели не давали свое согласие на использование их товарных знаков.
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