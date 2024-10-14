На СВО погиб стрелок из Пермского края Роман Кучев

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Роман Кучев. Он служил стрелком штурмовой роты. Об этом сообщили в группе администрации Косинского округа в соцсети «ВКонтакте».
«30 мая 2024 года Роман Кучев погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Он проходил службу по контракту на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в звании гвардии рядового в должности стрелка штурмовой роты», — сказано в сообщении.
Уточняется, что боец родился и жил в селе Коса. Прощание с ним состоится 15 октября в 13:00 на площади косинского культурно-досугового центра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!