На СВО погиб стрелок из Пермского края Роман Кучев

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Прощание с бойцом запланировано на 15 октября
Прощание с бойцом запланировано на 15 октября Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Роман Кучев. Он служил стрелком штурмовой роты. Об этом сообщили в группе администрации Косинского округа в соцсети «ВКонтакте».

«30 мая 2024 года Роман Кучев погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Он проходил службу по контракту на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в звании гвардии рядового в должности стрелка штурмовой роты», — сказано в сообщении.

Уточняется, что боец родился и жил в селе Коса. Прощание с ним состоится 15 октября в 13:00 на площади косинского культурно-досугового центра.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Роман Кучев. Он служил стрелком штурмовой роты. Об этом сообщили в группе администрации Косинского округа в соцсети «ВКонтакте». «30 мая 2024 года Роман Кучев погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Он проходил службу по контракту на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в звании гвардии рядового в должности стрелка штурмовой роты», — сказано в сообщении. Уточняется, что боец родился и жил в селе Коса. Прощание с ним состоится 15 октября в 13:00 на площади косинского культурно-досугового центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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