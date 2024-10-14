Главе дорожной полиции города ХМАО прочат повышение

Глава Госавтоинспекции Урая (ХМАО) Руслан Рахманов рассчитывает получить повышение в окружном ведомстве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Глава Госавтоинспекции Урая Рахманов хочет получить должность в регионе, на уровне руководителя среднего звена. Но до ноября он останется на своей должности», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU запросило комментарий в УМВД по ХМАО. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что начальник отдела по борьбе с коррупцией УМВД ХМАО Борис Дмитриев уходит в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя стал его заместитель Сергей Дидух.
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