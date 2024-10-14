14 октября 2024

Главе дорожной полиции города ХМАО прочат повышение

Глава полиции Урая Рахманов готовится перейти на работу в управление региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава ГАИ Урая Рахманов может перейти на работу в региональное ведомство
Глава ГАИ Урая Рахманов может перейти на работу в региональное ведомство Фото:

Глава Госавтоинспекции Урая (ХМАО) Руслан Рахманов рассчитывает получить повышение в окружном ведомстве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Глава Госавтоинспекции Урая Рахманов хочет получить должность в регионе, на уровне руководителя среднего звена. Но до ноября он останется на своей должности», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU запросило комментарий в УМВД по ХМАО. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что начальник отдела по борьбе с коррупцией УМВД ХМАО Борис Дмитриев уходит в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя стал его заместитель Сергей Дидух.

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Глава Госавтоинспекции Урая (ХМАО) Руслан Рахманов рассчитывает получить повышение в окружном ведомстве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Глава Госавтоинспекции Урая Рахманов хочет получить должность в регионе, на уровне руководителя среднего звена. Но до ноября он останется на своей должности», — рассказал URA.RU источник. URA.RU запросило комментарий в УМВД по ХМАО. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало, что начальник отдела по борьбе с коррупцией УМВД ХМАО Борис Дмитриев уходит в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя стал его заместитель Сергей Дидух.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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