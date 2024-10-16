Раскрыта правда о непристойной шутке Депардье над сидящей на лошади девочке

JDD: видео, где Депардье шутит над сидящей на лошади девочке было смонтировано
© Служба новостей «URA.RU»
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Режиссер Флеретт подтвердил, что видео с непристойной шуткой было смонтировано
Режиссер Флеретт подтвердил, что видео с непристойной шуткой было смонтировано Фото:

Видеозапись, на которой актер Жерар Депардье непристойно шутит над сидящей на лошади девочке, оказалась подделкой. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche (JDD)..

«...Видео было смонтировано. В момент, когда Депардье якобы делает непристойные замечания в адрес сидящей на лошади девочки, на него не была направлена ни одна камера», — сообщает ТАСС со ссылкой на JDD.

Режиссер Дамьен Флеретт также отметил, что в видео были внесены небольшие изменения на монтаже. По его словам, неизвестно, где сейчас находятся оригинальные отснятые материалы. Видео с Депардье хранилось несколько лет перед тем, как было опубликовано во время массовых обвинений актера в домогательствах. 

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что парижская прокуратура потребовала судить Депардье по делу о домогательствах и сексуальном насилии, передает 360.ru. Там добавили, что прокуратур подписала обвинительное заключение 14 августа.

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Видеозапись, на которой актер Жерар Депардье непристойно шутит над сидящей на лошади девочке, оказалась подделкой. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche (JDD).. «...Видео было смонтировано. В момент, когда Депардье якобы делает непристойные замечания в адрес сидящей на лошади девочки, на него не была направлена ни одна камера», — сообщает ТАСС со ссылкой на JDD. Режиссер Дамьен Флеретт также отметил, что в видео были внесены небольшие изменения на монтаже. По его словам, неизвестно, где сейчас находятся оригинальные отснятые материалы. Видео с Депардье хранилось несколько лет перед тем, как было опубликовано во время массовых обвинений актера в домогательствах.  Ранее телеканал BFMTV  сообщил, что парижская прокуратура потребовала судить Депардье по делу о домогательствах и сексуальном насилии, передает 360.ru. Там добавили, что прокуратур подписала обвинительное заключение 14 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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