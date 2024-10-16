48 депутатов и сенаторов объединились, чтобы облегчить жизнь студентам детьми

Депутат Лантратова: в России необходимо ввести термин «студенческая семья»

16 октября 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

К студенческим семьям планируется отнести супругов не старше 35 лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России необходимо ввести термин «студенческая семья» как отдельную категорию граждан — только после этого можно будет законодательно обеспечить их мерами поддержки. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказала депутат Госдумы, ответственный секретарь Совета по правам человека в России Яна Лантратова. Она также является одним из авторов законопроекта, закрепляющего на законодательном уровне термин «студенческая семья». Студенческие семьи — уязвимая категория граждан Проект внесен на рассмотрение в Госдуму в начале октября, его авторами стали 48 депутатов Госдумы и сенаторов. К студенческим семьям планируется отнести супругов не старше 35 лет, обучающихся в вузах и колледжах, а также одиноких студентов, воспитывающих детей. В пояснительной записке депутаты называют студенческие семьи ключевым ресурсом демографического развития страны и очень уязвимой категорией граждан. Депутаты называют студенческие семьи ключевым ресурсом демографического развития страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Еще восемь лет назад институт демографических исследований РАН выделил студенческую семью в отдельную группу и настойчиво рекомендовал депутатам законодательно закрепить меры поддержки этой категории граждан. Ведь сейчас высока социальная незащищенность российских женщин, в особенности тех, кто получает высшее образование. Именно поэтому мы стремимся помочь студенческим семьям», — поясняет Лантратова. Кого коснется новый закон О необходимости появления в законе термина «студенческая семья» в беседе с URA.RU заявил и президент Всероссийского студенческого союза Олег Цапко. По его словам, пока этой формулировки в нормативных актах нет, возникают сложности не только с поддержкой, но даже с проживанием супругов в одном общежитии. Например, муж может учиться в политехническом вузе, а жена — в пединституте. И по внутренним правилам большинства вузов супругам не могут позволить жить вместе. «Если в общежитии есть свободные комнаты, вопрос еще решаем, — объясняет собеседник издания, — а если места ограничены, сразу начинаются претензии от других студентов: почему жильем обеспечили того, кто в данном институте не обучается». В Госдуму внесены предложения о повышении единовременной выплаты на рождение ребенка до 50 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Новый закон коснется тысяч россиян, так, по статистике Минобрнауки, в университетах страны числятся 22 тысячи студенческих семей. Из них около 5 тысяч воспитывают детей до 7 лет. Кроме того, в Госдуму внесены предложения о повышении единовременной выплаты на рождение ребенка до 50 тысяч рублей и введении для студентов-родителей социальной стипендии в размере МРОТ (19 242 рубля). Законодатели надеются, что все перечисленные меры смогут повлиять на решение молодых людей увеличить состав семьи, ведь сейчас средний возраст рождения первого ребенка в России составляет примерно 27 лет. Помимо финансов ключевым вопросом для учащихся семей с детьми становится жилье. Проблема в том, что многие студенческие общежития страны не подходят для проживания с детьми. Президент студсоюза Олег Цапко считает, что для начала семейных комнат нужно разработать особые критерии. «Дети живут по одному графику, студенты — по-другому, — объясняет он. — Как минимум повышенные требования к шумоизоляции должны быть». Также стоит учесть квадратуру жилья и наличие хозкомнат для хранения колясок и других приспособлений. Как помогают студентам в регионах и вузах? В настоящее время поддержка семейных студентов ведется и в вузах, и в отдельных регионах. По действующим на сегодня нормам будущая мама, являясь студенткой, помимо стандартных выплат для беременных, получает пособие по беременности и родам (в размере стипендии за 140 дней) и пособие по уходу за ребенком в размере 9227,24 руб. в месяц. Учебные заведения тоже стараются поддержать родителей с зачеткой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Финансовую помощь студентам, ставшим родителями, практикуют и в нескольких российских регионах. Эти средства молодые семьи получают в качестве дополнительной поддержки. Например, Ивановская область с 2024 года перечисляет региональный маткапитал в размере одного миллиона рублей. Такая же сумма установлена в Челябинской области. В Карелии и Краснодарском крае родившим студенткам единовременно выплачивают по 100 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге полагается ежемесячная социальная выплата — 5027 рублей. В Калининградской области студенческая семья может рассчитывать на 345 тысяч рублей. Учебные заведения тоже стараются поддержать родителей с зачеткой. Более чем 340 университетов по всей стране практикуют перевод студенток с платного обучения на бюджетное место после рождения ребенка. 233 высших учебных заведения в России, по данным Минобрнауки, выплачивают молодым мамам единовременную материальную помощь. В 62 университетах работают группы кратковременного пребывания для детей, созданы комнаты матери и ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России необходимо ввести термин «студенческая семья» как отдельную категорию граждан — только после этого можно будет законодательно обеспечить их мерами поддержки. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказала депутат Госдумы, ответственный секретарь Совета по правам человека в России Яна Лантратова. Она также является одним из авторов законопроекта, закрепляющего на законодательном уровне термин «студенческая семья». Проект внесен на рассмотрение в Госдуму в начале октября, его авторами стали 48 депутатов Госдумы и сенаторов. К студенческим семьям планируется отнести супругов не старше 35 лет, обучающихся в вузах и колледжах, а также одиноких студентов, воспитывающих детей. В пояснительной записке депутаты называют студенческие семьи ключевым ресурсом демографического развития страны и очень уязвимой категорией граждан. «Еще восемь лет назад институт демографических исследований РАН выделил студенческую семью в отдельную группу и настойчиво рекомендовал депутатам законодательно закрепить меры поддержки этой категории граждан. Ведь сейчас высока социальная незащищенность российских женщин, в особенности тех, кто получает высшее образование. Именно поэтому мы стремимся помочь студенческим семьям», — поясняет Лантратова. О необходимости появления в законе термина «студенческая семья» в беседе с URA.RU заявил и президент Всероссийского студенческого союза Олег Цапко. По его словам, пока этой формулировки в нормативных актах нет, возникают сложности не только с поддержкой, но даже с проживанием супругов в одном общежитии. Например, муж может учиться в политехническом вузе, а жена — в пединституте. И по внутренним правилам большинства вузов супругам не могут позволить жить вместе. «Если в общежитии есть свободные комнаты, вопрос еще решаем, — объясняет собеседник издания, — а если места ограничены, сразу начинаются претензии от других студентов: почему жильем обеспечили того, кто в данном институте не обучается». Новый закон коснется тысяч россиян, так, по статистике Минобрнауки, в университетах страны числятся 22 тысячи студенческих семей. Из них около 5 тысяч воспитывают детей до 7 лет. Кроме того, в Госдуму внесены предложения о повышении единовременной выплаты на рождение ребенка до 50 тысяч рублей и введении для студентов-родителей социальной стипендии в размере МРОТ (19 242 рубля). Законодатели надеются, что все перечисленные меры смогут повлиять на решение молодых людей увеличить состав семьи, ведь сейчас средний возраст рождения первого ребенка в России составляет примерно 27 лет. Помимо финансов ключевым вопросом для учащихся семей с детьми становится жилье. Проблема в том, что многие студенческие общежития страны не подходят для проживания с детьми. Президент студсоюза Олег Цапко считает, что для начала семейных комнат нужно разработать особые критерии. «Дети живут по одному графику, студенты — по-другому, — объясняет он. — Как минимум повышенные требования к шумоизоляции должны быть». Также стоит учесть квадратуру жилья и наличие хозкомнат для хранения колясок и других приспособлений. В настоящее время поддержка семейных студентов ведется и в вузах, и в отдельных регионах. По действующим на сегодня нормам будущая мама, являясь студенткой, помимо стандартных выплат для беременных, получает пособие по беременности и родам (в размере стипендии за 140 дней) и пособие по уходу за ребенком в размере 9227,24 руб. в месяц. Финансовую помощь студентам, ставшим родителями, практикуют и в нескольких российских регионах. Эти средства молодые семьи получают в качестве дополнительной поддержки. Например, Ивановская область с 2024 года перечисляет региональный маткапитал в размере одного миллиона рублей. Такая же сумма установлена в Челябинской области. В Карелии и Краснодарском крае родившим студенткам единовременно выплачивают по 100 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге полагается ежемесячная социальная выплата — 5027 рублей. В Калининградской области студенческая семья может рассчитывать на 345 тысяч рублей. Учебные заведения тоже стараются поддержать родителей с зачеткой. Более чем 340 университетов по всей стране практикуют перевод студенток с платного обучения на бюджетное место после рождения ребенка. 233 высших учебных заведения в России, по данным Минобрнауки, выплачивают молодым мамам единовременную материальную помощь. В 62 университетах работают группы кратковременного пребывания для детей, созданы комнаты матери и ребенка.