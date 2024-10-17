Назван главный претендент на пост главы Олимпийского комитета России

Мамедов: Михаил Дегтярев может стать новым президентом ОКР
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Заседание Правительства РФ. , дегтярев михаил
Михаил Дегтярев (на фото) — потенциальный кандидат на пост главы ОКР, заявил Ильгар Мамедов Фото:

Новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР) с большой долей вероятности станет министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Об этом заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

«Я так понимаю, что все идет к тому, что в спорте будет единоначалие. То есть руководитель министерство спорта Михаил Дегтярев будет президентом ОКР. Если я правильно читаю то, что написано в прессе, мне кажется, что так будет», — заявил Ильгар Мамедов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее экс-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что решил покинуть должность. Это произошло в разгар кризиса отношений с международными организациями. На этом месте он был с 2018 года, его переизбрали в 2022 году. Ильгар Мамедов рассказал, что Поздняков уже в сентябре задумывался об уходе.

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Новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР) с большой долей вероятности станет министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Об этом заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов. «Я так понимаю, что все идет к тому, что в спорте будет единоначалие. То есть руководитель министерство спорта Михаил Дегтярев будет президентом ОКР. Если я правильно читаю то, что написано в прессе, мне кажется, что так будет», — заявил Ильгар Мамедов. Его слова приводит РИА Новости. Ранее экс-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что решил покинуть должность. Это произошло в разгар кризиса отношений с международными организациями. На этом месте он был с 2018 года, его переизбрали в 2022 году. Ильгар Мамедов рассказал, что Поздняков уже в сентябре задумывался об уходе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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