Назван главный претендент на пост главы Олимпийского комитета России

Новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР) с большой долей вероятности станет министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Об этом заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.
«Я так понимаю, что все идет к тому, что в спорте будет единоначалие. То есть руководитель министерство спорта Михаил Дегтярев будет президентом ОКР. Если я правильно читаю то, что написано в прессе, мне кажется, что так будет», — заявил Ильгар Мамедов. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее экс-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что решил покинуть должность. Это произошло в разгар кризиса отношений с международными организациями. На этом месте он был с 2018 года, его переизбрали в 2022 году. Ильгар Мамедов рассказал, что Поздняков уже в сентябре задумывался об уходе.
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