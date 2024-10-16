16 октября 2024

В Перми осудили банду серийных воров, укравших 100 велосипедов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки воровали велосипеды из подъездов и с уличных парковок
Пермяки воровали велосипеды из подъездов и с уличных парковок Фото:

Свердловский районный суд Перми отправил в колонию мужчину и двух женщин, укравших из подъездов жилых домов и с уличных парковок 100 велосипедов. Общий ущерб, причиненный похитителями, составил более миллиона рублей. 

«Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его соучастницам назначено наказание в виде пяти и четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в 15 тысяч рублей», — сообщил сайт прокуратуры Пермского края. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что организованная группа подростков крала велосипеды из подъездов в Краснокамске. Горожане разместили видео с камер наблюдения и просили очевидцев помочь в установлении личностей попавшихся на кражах жителей.

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Свердловский районный суд Перми отправил в колонию мужчину и двух женщин, укравших из подъездов жилых домов и с уличных парковок 100 велосипедов. Общий ущерб, причиненный похитителями, составил более миллиона рублей.  «Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его соучастницам назначено наказание в виде пяти и четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в 15 тысяч рублей», — сообщил сайт прокуратуры Пермского края. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших. Приговор пока не вступил в силу. Ранее URA.RU рассказывало о том, что организованная группа подростков крала велосипеды из подъездов в Краснокамске. Горожане разместили видео с камер наблюдения и просили очевидцев помочь в установлении личностей попавшихся на кражах жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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