В Перми осудили банду серийных воров, укравших 100 велосипедов

Свердловский районный суд Перми отправил в колонию мужчину и двух женщин, укравших из подъездов жилых домов и с уличных парковок 100 велосипедов. Общий ущерб, причиненный похитителями, составил более миллиона рублей.
«Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его соучастницам назначено наказание в виде пяти и четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в 15 тысяч рублей», — сообщил сайт прокуратуры Пермского края. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что организованная группа подростков крала велосипеды из подъездов в Краснокамске. Горожане разместили видео с камер наблюдения и просили очевидцев помочь в установлении личностей попавшихся на кражах жителей.
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