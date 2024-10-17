Масло из смородины, тар-тар из томатов и репа с крабом: в Челябинске стартовал гастрофестиваль

Четыре ресторана Челябинска представили спецменю в рамках Российского ресторанного фестиваля. Лимитированные сеты из пяти блюд гостям предлагают попробовать до 30 октября, сообщили организаторы форума. Что предлагают челябинцам — в обзоре URA.RU.
«Гастрономические сеты из пяти и более блюд в ресторанах-участниках фестиваля. Участники из Челябинска — „Популист“, „Гринери“, „Камчатка“ и Envy», — сообщается на сайте фестиваля.
«Гринери»
Дегустационный сет обойдется гостям в 2 590 рублей. Шеф-повар заведения включил в курс гребешок с кокосовым соусом, тар-тар из томатов и страчателлы под соусом «Кровавая мэри», равиоли с креветкой и рикоттой под соусом том ям, филе миньон с соусом хойсин и жареными грибами эрингами. На десерт предлагают рожок-тирамису с грушей и кешью.
«Камчатка»
Ресторан предлагает попробовать посетителям воздушный мусс из зеленого горошка с мясом краба и ананасами, а также бутерброды с овощами и вяленой олениной. В сет также включили пельмени со шпинатом и творожным сыром под соусом из угря, телячьи медальоны с овощами и свекольно-брусничным соусом. На десерт гостям подадут тыкву в пяти текстурах.
«Популист»
В спецкурс включили тар-тар из говядины с соусом грибиш, маринованную свеклу с йогуртом, судака с морковным пюре и маринованным лимоном, а также тыквенно-творожную запеканку.
Envy
Здесь за сет придется выложить 3 590 рублей. На первое гость получит гребешок с гранадиллом и грейпфрутом под маслом из листьев черной смородины. В эту сумму также входит репа с крабом и яблоком, пирог с говяжьими щечками и трюфелем под луковым соусом, стартер из томата и оливок с прошутто под томатной водой с японской приправой хондаши. Также подадут десерт — черемуховый крамбл с кремом из ряженки и инжиром.
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