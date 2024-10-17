В Екатеринбург прилетела французская звезда, которая рушит музыкальные устои. Фото

В Екатеринбурге выступит французский дуэт Людмилы Берлинской и Артура Анселя
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация фестиваля фортепианных дуэтов в Свердловской филармонии. Екатеринбург, пианино
Артур Ансель и Людмила Берлинская выступят 19 октября Фото:

В Екатеринбурге выступит звездный пианист из Франции Артур Ансель. Он один из немногих музыкантов, который удивляет не только своим виртуозным исполнением произведений, но и предпочтением играть в кроссовках, а не в концертных туфлях. На сцене Свердловской филармонии Ансель и его коллега Людмила Берлинская представят мировую премьеру, рассказали URA.RU.

Фортепианный дуэт исполнит произведение композитора Ольги Викторовой «Концерт для фортепиано с оркестром». Оно написано специально для Анселя, Берлинской, Национального оркестра «Иль-де-Франс» и Уральского академического филармонического оркестра. Забавной предысторией создания поделился французский пианист.

«В течение нескольких лет мне было неудобно выступать на сцене, и я не мог понять, в чем причина, но однажды пришел к выводу, что виновата обувь. Я понял, что надо надеть удобные кроссовки черного цвета вместо концертной обуви. Так я стал комфортнее чувствовать себя на сцене, и жизнь пошла лучше», — поделился Ансель.

Основываясь на этой истории, композитор Викторова решила представить, что бы было, если бы пианист начал играть ногами. По итогу получилась композиция, где музыканты играют «гроздьями» пальцев, ладонью, кулаками и даже локтями.

Артур Ансель и Людмила Берлинская выступят в рамках Фестиваля фортепианных дуэтов. Он пройдет в Екатеринбурге с 19 по 22 октября. Затем концертное произведение представят в Зарядье (Москва) и Мариинском театре (Санкт-Петербург).

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В Екатеринбурге выступит звездный пианист из Франции Артур Ансель. Он один из немногих музыкантов, который удивляет не только своим виртуозным исполнением произведений, но и предпочтением играть в кроссовках, а не в концертных туфлях. На сцене Свердловской филармонии Ансель и его коллега Людмила Берлинская представят мировую премьеру, рассказали URA.RU. Фортепианный дуэт исполнит произведение композитора Ольги Викторовой «Концерт для фортепиано с оркестром». Оно написано специально для Анселя, Берлинской, Национального оркестра «Иль-де-Франс» и Уральского академического филармонического оркестра. Забавной предысторией создания поделился французский пианист. «В течение нескольких лет мне было неудобно выступать на сцене, и я не мог понять, в чем причина, но однажды пришел к выводу, что виновата обувь. Я понял, что надо надеть удобные кроссовки черного цвета вместо концертной обуви. Так я стал комфортнее чувствовать себя на сцене, и жизнь пошла лучше», — поделился Ансель. Основываясь на этой истории, композитор Викторова решила представить, что бы было, если бы пианист начал играть ногами. По итогу получилась композиция, где музыканты играют «гроздьями» пальцев, ладонью, кулаками и даже локтями. Артур Ансель и Людмила Берлинская выступят в рамках Фестиваля фортепианных дуэтов. Он пройдет в Екатеринбурге с 19 по 22 октября. Затем концертное произведение представят в Зарядье (Москва) и Мариинском театре (Санкт-Петербург).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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