17 октября 2024

Аграрии Челябинска посчитали выкопанную картошку

Аграрии Челябинска выкопали 326,6 тысячи тонн картофеля
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, деревня, огород, село, земля, картофельное поле, забор, сельское хозяйство, посевные работы
Урожай картофеля в Челябинской области в 2024 году оказался хуже прошлогоднего Фото:

В Челябинской области сельхозпроизводители посчитали собранный по состоянию на 1 октября урожай. Объемы оказались меньше прошлогодних. Свежие данные опубликовал Челябинскстат.

«Аграрии накопали 326,6 тысячи тонн картофеля. Это меньше, чем в 2023 году. Тогда они заготовили 343,5 тысячи тонн», — говорится в документе статистического органа.

Овощей открытого грунта собрали 70,2 тысячи тонн, что на 4,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В хозяйствах всех категорий удалось скосить зерновые и зернобобовые культуры на площади 785,9 тысячи гектаров. Это 90,7% от объемов прошлого года. Намолочено 1242,5 тысячи тонн зерна в первоначально-оприходованном весе.

Как сообщало URA.RU ранее, о снижении урожайности объявили аграрии Пермского края. По состоянию на начало осени они собрали 75,9 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. Годом ранее объемы составляли 247,7 тысячи тонн.

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В Челябинской области сельхозпроизводители посчитали собранный по состоянию на 1 октября урожай. Объемы оказались меньше прошлогодних. Свежие данные опубликовал Челябинскстат. «Аграрии накопали 326,6 тысячи тонн картофеля. Это меньше, чем в 2023 году. Тогда они заготовили 343,5 тысячи тонн», — говорится в документе статистического органа. Овощей открытого грунта собрали 70,2 тысячи тонн, что на 4,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В хозяйствах всех категорий удалось скосить зерновые и зернобобовые культуры на площади 785,9 тысячи гектаров. Это 90,7% от объемов прошлого года. Намолочено 1242,5 тысячи тонн зерна в первоначально-оприходованном весе. Как сообщало URA.RU ранее, о снижении урожайности объявили аграрии Пермского края. По состоянию на начало осени они собрали 75,9 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. Годом ранее объемы составляли 247,7 тысячи тонн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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