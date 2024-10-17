Аграрии Челябинска посчитали выкопанную картошку

В Челябинской области сельхозпроизводители посчитали собранный по состоянию на 1 октября урожай. Объемы оказались меньше прошлогодних. Свежие данные опубликовал Челябинскстат.
«Аграрии накопали 326,6 тысячи тонн картофеля. Это меньше, чем в 2023 году. Тогда они заготовили 343,5 тысячи тонн», — говорится в документе статистического органа.
Овощей открытого грунта собрали 70,2 тысячи тонн, что на 4,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В хозяйствах всех категорий удалось скосить зерновые и зернобобовые культуры на площади 785,9 тысячи гектаров. Это 90,7% от объемов прошлого года. Намолочено 1242,5 тысячи тонн зерна в первоначально-оприходованном весе.
Как сообщало URA.RU ранее, о снижении урожайности объявили аграрии Пермского края. По состоянию на начало осени они собрали 75,9 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. Годом ранее объемы составляли 247,7 тысячи тонн.
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