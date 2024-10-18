Челябинца, расстрелявшего знакомого из-за 30 тысяч рублей, отправили в колонию

18 октября 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Челябинец выстрелил в должника не менее семи раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Сима (Челябинская область), который расстрелял знакомого из-за долга в 30 тысяч рублей, отправили в колонию почти на 10 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Мужчина признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). С учетом позиции прокурора ему назначено наказание в виде девяти лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С осужденного взыскали свыше 1 млн рублей в счет возмещения причиненного морального вреда и материального ущерба. Убийство произошло в октябре 2023 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил долг, который ему так и не отдал знакомый. На этом фоне между ними разгорелся конфликт. В результате в должника выстрелили не менее семи раз из охотничьего ружья. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После задержания стрелок частично признал вину. Он не смог вспомнить обстоятельств убийства. По его словам, в тот момент он находился в состоянии аффекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Сима (Челябинская область), который расстрелял знакомого из-за долга в 30 тысяч рублей, отправили в колонию почти на 10 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Мужчина признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). С учетом позиции прокурора ему назначено наказание в виде девяти лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С осужденного взыскали свыше 1 млн рублей в счет возмещения причиненного морального вреда и материального ущерба. Убийство произошло в октябре 2023 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил долг, который ему так и не отдал знакомый. На этом фоне между ними разгорелся конфликт. В результате в должника выстрелили не менее семи раз из охотничьего ружья. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После задержания стрелок частично признал вину. Он не смог вспомнить обстоятельств убийства. По его словам, в тот момент он находился в состоянии аффекта.