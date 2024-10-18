В ХМАО возродят площадку для диалога депутатов разного уровня

В Сургуте (ХМАО) возродят площадку Совета четырех дум. Такую идею предложил глава города Максим Слепов представителям сургутян в окружной и Тюменской областной думах.
«Механизмы и финансовые инструменты, поддержка и понимание на уровне региона есть. Для диалога возрождаем площадку Совета четырёх дум. Депутаты идею поддержали», — рассказал Слепов в своем telegram-канале.
Идея Совета четырех дум состоит в консолидированном представлении интересов сургутян на разных уровнях власти. В совет войдут депутаты дум Сургута, Сургутского района, окружной думы Югры и Тюменской областной думы. По мнению главы города, такая мера поможет в развитии Сургута.
Ранее URA.RU сообщало, что Максим Слепов анонсировал строительство кольцевой дороги. В перспективе ближайших нескольких лет в городе должна будет появиться кольцевая дорога, соединяющаяся с Тюменским трактом.
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