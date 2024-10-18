18 октября 2024

В ХМАО возродят площадку для диалога депутатов разного уровня

В Сургуте возродят площадку для диалога депутатов разного уровня
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадку Совета четырех дум в Сургуте предложил возродить мэр города Максим Слепов
Площадку Совета четырех дум в Сургуте предложил возродить мэр города Максим Слепов Фото:

В Сургуте (ХМАО) возродят площадку Совета четырех дум. Такую идею предложил глава города Максим Слепов представителям сургутян в окружной и Тюменской областной думах. 

«Механизмы и финансовые инструменты, поддержка и понимание на уровне региона есть. Для диалога возрождаем площадку Совета четырёх дум. Депутаты идею поддержали», — рассказал Слепов в своем telegram-канале.

Идея Совета четырех дум состоит в консолидированном представлении интересов сургутян на разных уровнях власти. В совет войдут депутаты дум Сургута, Сургутского района, окружной думы Югры и Тюменской областной думы. По мнению главы города, такая мера поможет в развитии Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что Максим Слепов анонсировал строительство кольцевой дороги. В перспективе ближайших нескольких лет в городе должна будет появиться кольцевая дорога, соединяющаяся с Тюменским трактом.

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В Сургуте (ХМАО) возродят площадку Совета четырех дум. Такую идею предложил глава города Максим Слепов представителям сургутян в окружной и Тюменской областной думах.  «Механизмы и финансовые инструменты, поддержка и понимание на уровне региона есть. Для диалога возрождаем площадку Совета четырёх дум. Депутаты идею поддержали», — рассказал Слепов в своем telegram-канале. Идея Совета четырех дум состоит в консолидированном представлении интересов сургутян на разных уровнях власти. В совет войдут депутаты дум Сургута, Сургутского района, окружной думы Югры и Тюменской областной думы. По мнению главы города, такая мера поможет в развитии Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что Максим Слепов анонсировал строительство кольцевой дороги. В перспективе ближайших нескольких лет в городе должна будет появиться кольцевая дорога, соединяющаяся с Тюменским трактом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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