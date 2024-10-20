В ХМАО насмерть сбили пешехода, который шел по проезжей части

В Нефтеюганске (ХМАО) 18-летний водитель за рулем Great Wall насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекция Югры.
«Около 23:00 на улице Сургутская в городе Нефтеюганск, 18-летний водитель „Great WALL“, по предварительным данным, допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП 34-летний пешеход скончался на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Полиция устанавливает обстоятельств инцидента.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО женщина попала под колеса авто на пешеходном переходе. С травмами она была доставлена в больницу.
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