20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

В ХМАО насмерть сбили пешехода, который шел по проезжей части

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП со смертельным исходом произошло в Нефтеюганске
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В Нефтеюганске (ХМАО) 18-летний водитель за рулем Great Wall насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекция Югры.

«Около 23:00 на улице Сургутская в городе Нефтеюганск, 18-летний водитель „Great WALL“, по предварительным данным, допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП 34-летний пешеход скончался на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Полиция устанавливает обстоятельств инцидента.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО женщина попала под колеса авто на пешеходном переходе. С травмами она была доставлена в больницу.

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В Нефтеюганске (ХМАО) 18-летний водитель за рулем Great Wall насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекция Югры. «Около 23:00 на улице Сургутская в городе Нефтеюганск, 18-летний водитель „Great WALL“, по предварительным данным, допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП 34-летний пешеход скончался на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Полиция устанавливает обстоятельств инцидента. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО женщина попала под колеса авто на пешеходном переходе. С травмами она была доставлена в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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