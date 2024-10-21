Свердловские власти хотят запретить мигрантам работать в общественном транспорте

В сферу общественного транспорта хотят привлечь россиян Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Свердловской области готовят указ, который запрещает иностранцам с патентами на трудовую деятельность в России работать водителями общественного транспорта. Информацию об этом URA.RU подтвердила директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук.

«Да, действительно, такой пункт есть в указе, который готовится порядка двух месяцев. Речь идет только о тех иностранцах, кто работает по патентам. Это будет трудно, но надо принимать меры, чтобы эти водители были замещены нашими», — сказала Саранчук.

По ее словам, для привлечения россиян в сферу общественного транспорта необходимо поднимать зарплаты, а иностранцев можно привлекать к другим рабочим профессиям. «Управлять средствами повышенной опасности должны граждане России», — отметила глава Союза автотранспортных предпринимателей региона.

Ранее URA.RU рассказывало о снижении безопасности передвижения на общественном транспорте в Свердловской области, так как в сферу приходят очень много возрастных водителей. По словам зампредседателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Сергея Фахретдинова, такая ситуация сложилась из-за общего дефицита кадров.