В Свердловской области стало опасно ездить в транспорте из-за возраста водителей

В Свердловской области понизилась безопасность передвижения на общественном транспорте, так как в сферу приходит очень много возрастных водителей. Об этом заявил зампредседателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Сергей Фахретдинов в полях выставки «Дорога-2024», передает корреспондент URA.RU.
«Много водителей возрастных приходит в отрасль из-за общего дефицита кадров. Риски возникают достаточно высокие», — сказал Фахретдинов.
Ранее из-за дефицита водителей в Екатеринбурге фактически перестал работать автобусный маршрут №44. По нему пассажиры добираются от Ботаники до Компрессорного микрорайона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!