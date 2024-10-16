В Свердловской области стало опасно ездить в транспорте из-за возраста водителей

16 октября 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

В сфере образовался дефицит кадров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Свердловской области понизилась безопасность передвижения на общественном транспорте, так как в сферу приходит очень много возрастных водителей. Об этом заявил зампредседателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Сергей Фахретдинов в полях выставки «Дорога-2024», передает корреспондент URA.RU. «Много водителей возрастных приходит в отрасль из-за общего дефицита кадров. Риски возникают достаточно высокие», — сказал Фахретдинов. Ранее из-за дефицита водителей в Екатеринбурге фактически перестал работать автобусный маршрут №44. По нему пассажиры добираются от Ботаники до Компрессорного микрорайона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области понизилась безопасность передвижения на общественном транспорте, так как в сферу приходит очень много возрастных водителей. Об этом заявил зампредседателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Сергей Фахретдинов в полях выставки «Дорога-2024», передает корреспондент URA.RU. «Много водителей возрастных приходит в отрасль из-за общего дефицита кадров. Риски возникают достаточно высокие», — сказал Фахретдинов. Ранее из-за дефицита водителей в Екатеринбурге фактически перестал работать автобусный маршрут №44. По нему пассажиры добираются от Ботаники до Компрессорного микрорайона.