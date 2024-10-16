В Свердловской области стало опасно ездить в транспорте из-за возраста водителей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр тестового образца электробуса главой города Шуваловым Вадимом. Сургут, водитель автобуса, руль, элетробус, руки на руле
В сфере образовался дефицит кадров Фото:

В Свердловской области понизилась безопасность передвижения на общественном транспорте, так как в сферу приходит очень много возрастных водителей. Об этом заявил зампредседателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Сергей Фахретдинов в полях выставки «Дорога-2024», передает корреспондент URA.RU.

«Много водителей возрастных приходит в отрасль из-за общего дефицита кадров. Риски возникают достаточно высокие», — сказал Фахретдинов.

Ранее из-за дефицита водителей в Екатеринбурге фактически перестал работать автобусный маршрут №44. По нему пассажиры добираются от Ботаники до Компрессорного микрорайона.

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В Свердловской области понизилась безопасность передвижения на общественном транспорте, так как в сферу приходит очень много возрастных водителей. Об этом заявил зампредседателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Сергей Фахретдинов в полях выставки «Дорога-2024», передает корреспондент URA.RU. «Много водителей возрастных приходит в отрасль из-за общего дефицита кадров. Риски возникают достаточно высокие», — сказал Фахретдинов. Ранее из-за дефицита водителей в Екатеринбурге фактически перестал работать автобусный маршрут №44. По нему пассажиры добираются от Ботаники до Компрессорного микрорайона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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