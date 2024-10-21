Мошенника, обманувшего челябинских студентов, задержали на границе с Казахстаном

Обвиняемого в мошенничестве мужчину, который вынудил нескольких студентов челябинского вуза перевести ему деньги, задержали. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений МВД и СКР, к тому моменту он успел добраться до границы с Казахстаном.
«В результате проведенных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника на границе с Республикой Казахстан: молодой человек планировал покинуть РФ. В настоящее время его доставили в органы следственного комитета для проведения с ним дальнейших мероприятий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Предварительно, мужчина воспользовался доверием студентов. Те передали ему свои телефоны. Он же, в свою очередь, перевел их деньги себе через «мобильный банк». После чего скрылся.
В пресс-службе регионального следкома URA.RU сообщили, что в настоящее время фигуранту предъявлено обвинение по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В суд направлено ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
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