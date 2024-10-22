Экономист заявил о снижении цен на некоторые продукты

В России с 12 по 19 октября снизился Индекс Мишек (показатель изменения роста и снижения цен на 14 популярных продуктов). Об этом сообщил автор показателя, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. По его словам, цены упали на апельсиновый сок J7, морковь, куриные тушки и хлеб, что говорит о замедлении инфляции.
«За неделю снизились цены на апельсиновый сок J7 (-16%) после их роста две недели подряд, на морковь (– 7,7%), куриные тушки (– 5,9%) и самый дешевый батон белого хлеба (-4,8%)», — заявил Абрамов «Газете.ru». По его словам, ни один из товаров Индекса Мишек не подорожал за указанный промежуток времени. Он отметил, что инфляция в стране продолжает замедляться.
Индекс Мишек включает в себя 14 широко распространенных продуктов питания. Среди них: мармеладные конфеты Fruit-tella и «Мишки косолапые», апельсиновый сок J7, самый доступный на рынке белый хлеб, морковь, бананы, сельдь марки «Матиас», молоко из серии «Домик в деревне», подсолнечное масло «Олейна», наиболее экономичные куриные тушки, чай «Акбар», сливочное масло «Простоквашино» и плавленый сыр «Фетакса». Индекс Мишек позволяет анализировать изменения уровня инфляции на территории России.
Ранее сообщалось, что к концу 2024-го яйца в России подорожают еще минимум на 5% сверху 21,8% годовых. Рост в цене виден и у сливочного масла. За 12 месяцев стоимость продукта выросла на четверть и продолжает набирать обороты. Почему начали дорожать продукты, стоит ли ждать их удешевления — в материале URA.RU.
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