Санкт-Петербург стал аутсайдером на рынке труда

Санкт-Петербург значительно потерял позиции в обновленном рейтинге регионов России по перспективам трудоустройства, подготовленном аналитической службой HeadHunter. Город опустился с 14-го на 26-е место, не войдя даже в топ-20.
«HeadHunter обновил рейтинг регионов РФ по склонности к поиску работы. Северная столица не вошла даже в топ-20.По сравнению с 3-м кварталом 2024 года Санкт-Петербург оказался с 14-го места на 26-е», — сообщил telegram-канал «78 — Новости». Падение позиций Северной столицы в рейтинге связывают с увеличением конкуренции среди соискателей и ростом числа желающих переехать в другие регионы в поисках работы.
В то время как Санкт-Петербург теряет позиции, лидерами рейтинга стали такие регионы, как Амурская область, Забайкальский край и Республика Татарстан. В этих регионах наблюдается более высокий спрос на рабочую силу и, соответственно, больше возможностей для трудоустройства.
Ранее была названа неожиданная причина, почему не берут на работу. Стало известно, что российские работодатели стали проверять кредитную историю будущих сотрудников, что может сказаться на трудоустройстве.
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