Почему мужчины зарабатывают больше женщин

В России женщины спустя полтора года после окончания вуза зарабатывают на 22% меньше мужчин. Об этом сообщила старший научный сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Наталья Емелина со ссылкой результаты исследований. По ее словам, основными причинами такого различия в доходах являются системные факторы, такие как выбор специальностей и отраслей для трудоустройства.
«Это [разница в заработной плате] связано не с их способностями, а с системными факторами», — заявила Емелина, ссылаясь на результаты, опубликованных в рамках всероссийской базы «Мониторинг трудоустройства выпускников». Ее слова приводит «Коммерсант». По словам эксперта, значительное число женщин выбирает специальности с низкими зарплатами, такие как гуманитарные и социальные науки, педагогика и медицина, что впоследствии сказывается на уровне их доходов. Мужчины же чаще устраиваются в высокооплачиваемые отрасли, например, в ИТ и добычу полезных ископаемых
Кроме того, исследование показало, что женщины чаще оканчивают университеты с красным дипломом. Однако это не гарантирует им получение одинаковой по уровню заработной платы.
Ранее Минтруд России сообщил о достижении гендерного равенства на рынке труда в стране. На данный момент в РФ соблюдается паритет прав и возможностей для мужчин и женщин. В отчете ведомства также отмечается, что различия в оплате труда мужчин и женщин не обусловлены полом, а определяются сложностью и условиями работы.
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