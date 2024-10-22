Пристрастие пермяков к строительству частных домов заставляет плакать мэров

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Затраты на содержание инфраструктуры в частном секторе выше, чем в зоне многоквартирных домов
Затраты на содержание инфраструктуры в частном секторе выше, чем в зоне многоквартирных домов Фото:

Пермские власти обеспокоены массовой застройкой территорий частными домами. Об этом на заседании комитета по инфраструктуре заявил его председатель Павел Черепанов. Содержание инфраструктуры к таким микрорайоном дорого обходится муниципалитетам, и мэрам иногда даже плакать хочется.

«Создавать инфраструктуру для индивидуального жилищного строительства гораздо дороже, чем для многоквартирных домов. На примере Пермского района. Главе [Владимиру Цветову], видя массовую застройку ИЖС, уже плакать хочется. Дороги содержать надо, светом обеспечить надо, подвоз детей в школы организовать надо. Поэтому, с одной стороны, ИЖС — это драйвер, а с другой — это достаточно большой груз для муниципалитетов», — передает слова Черепанова корреспондент URA.RU.

И.о. министра строительства Михаил Сарвилин рассказал, что рынок индивидуального жилищного строительства сегодня переживает бум. С 2022 года сдано в эксплуатацию более 3 млн кв. м. Доля ИЖС в общем объеме построенных квадратных метров составляет более 60%. Поскольку жители недостаточно осведомлены о своих возможностях и особенностях строительства частных домов, в Прикамье создан центр комплексного развития территорий. «Задача — содействие отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем предоставления земельных участков», — отметил Сарвилин.

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Пермские власти обеспокоены массовой застройкой территорий частными домами. Об этом на заседании комитета по инфраструктуре заявил его председатель Павел Черепанов. Содержание инфраструктуры к таким микрорайоном дорого обходится муниципалитетам, и мэрам иногда даже плакать хочется. «Создавать инфраструктуру для индивидуального жилищного строительства гораздо дороже, чем для многоквартирных домов. На примере Пермского района. Главе [Владимиру Цветову], видя массовую застройку ИЖС, уже плакать хочется. Дороги содержать надо, светом обеспечить надо, подвоз детей в школы организовать надо. Поэтому, с одной стороны, ИЖС — это драйвер, а с другой — это достаточно большой груз для муниципалитетов», — передает слова Черепанова корреспондент URA.RU. И.о. министра строительства Михаил Сарвилин рассказал, что рынок индивидуального жилищного строительства сегодня переживает бум. С 2022 года сдано в эксплуатацию более 3 млн кв. м. Доля ИЖС в общем объеме построенных квадратных метров составляет более 60%. Поскольку жители недостаточно осведомлены о своих возможностях и особенностях строительства частных домов, в Прикамье создан центр комплексного развития территорий. «Задача — содействие отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем предоставления земельных участков», — отметил Сарвилин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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