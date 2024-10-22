«КП-Пермь»: на улице Николая Островского машина сбила женщину

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Причиной ДТП могли послужить сложные погодные условия
Причиной ДТП могли послужить сложные погодные условия Фото:

В Перми на улице Николая Островского автомобиль сбил женщину. По словам очевидицы происшествия, ДТП случилось возле дома №64.

«Слышны сильные стоны, женщина лежит на середине дороги. Сам момент ДТП я не видела, услышала только сильный удар. Не совсем ясно, как она попала под колеса автомобиля. Пешеходного перехода в этом месте нет. Может она пыталась перебежать дорогу перед близко идущей машиной или ее сбили с тротуара», — рассказала «КП-Пермь» подробности очевидица ДТП.

По данным издания, причиной дорожного происшествия могли послужить дождь и плохая видимость. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и МЧС, а также автомобиль скорой помощи.

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В Перми на улице Николая Островского автомобиль сбил женщину. По словам очевидицы происшествия, ДТП случилось возле дома №64. «Слышны сильные стоны, женщина лежит на середине дороги. Сам момент ДТП я не видела, услышала только сильный удар. Не совсем ясно, как она попала под колеса автомобиля. Пешеходного перехода в этом месте нет. Может она пыталась перебежать дорогу перед близко идущей машиной или ее сбили с тротуара», — рассказала «КП-Пермь» подробности очевидица ДТП. По данным издания, причиной дорожного происшествия могли послужить дождь и плохая видимость. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и МЧС, а также автомобиль скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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