«КП-Пермь»: на улице Николая Островского машина сбила женщину

В Перми на улице Николая Островского автомобиль сбил женщину. По словам очевидицы происшествия, ДТП случилось возле дома №64.
«Слышны сильные стоны, женщина лежит на середине дороги. Сам момент ДТП я не видела, услышала только сильный удар. Не совсем ясно, как она попала под колеса автомобиля. Пешеходного перехода в этом месте нет. Может она пыталась перебежать дорогу перед близко идущей машиной или ее сбили с тротуара», — рассказала «КП-Пермь» подробности очевидица ДТП.
По данным издания, причиной дорожного происшествия могли послужить дождь и плохая видимость. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и МЧС, а также автомобиль скорой помощи.
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