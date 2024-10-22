22 октября 2024

На оживленном перекрестке в Челябинске открыли проезд для автотранспорта. Фото

На Теплотехническом институте в Челябинске открыли проезд для автотранспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд памятников. Челябинск., орден, теплотех
Для машин открыли проезд на Теплотехе (архивное фото) Фото:

На пересечении улиц Кирова и проспекта Победы возле Теплотехнического института в Челябинске открыли проезд для автотранспорта. Об это 23 октября сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«Открыт проезд для автомобилей через узел Теплотехнический институт. На пересечении Кирова и проспекта Победы завершена асфальтировка переезда через трамвайные пути», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Автомобилисты и водители автобусов могут двигаться прямо по проспекту Победы и поворачивать на Кирова без ограничений. Пока продолжается работа по автоматизации стрелочных переводов.

В Челябинске ранее отремонтировали трамвайные пути на одном из самых проблемных перекрестков на пересечении улицы Каслинской с проспектом Победы. Из-за замены стрелочного узла на участке поэтапно меняли схему организации движения.

Проезд для машин и автобусов на Теплотехе открыт
Проезд для машин и автобусов на Теплотехе открыт

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На пересечении улиц Кирова и проспекта Победы возле Теплотехнического института в Челябинске открыли проезд для автотранспорта. Об это 23 октября сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Открыт проезд для автомобилей через узел Теплотехнический институт. На пересечении Кирова и проспекта Победы завершена асфальтировка переезда через трамвайные пути», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Автомобилисты и водители автобусов могут двигаться прямо по проспекту Победы и поворачивать на Кирова без ограничений. Пока продолжается работа по автоматизации стрелочных переводов. В Челябинске ранее отремонтировали трамвайные пути на одном из самых проблемных перекрестков на пересечении улицы Каслинской с проспектом Победы. Из-за замены стрелочного узла на участке поэтапно меняли схему организации движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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