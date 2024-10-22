На пересечении улиц Кирова и проспекта Победы возле Теплотехнического института в Челябинске открыли проезд для автотранспорта. Об это 23 октября сообщили в пресс-службе миндортранса региона.
«Открыт проезд для автомобилей через узел Теплотехнический институт. На пересечении Кирова и проспекта Победы завершена асфальтировка переезда через трамвайные пути», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Автомобилисты и водители автобусов могут двигаться прямо по проспекту Победы и поворачивать на Кирова без ограничений. Пока продолжается работа по автоматизации стрелочных переводов.
В Челябинске ранее отремонтировали трамвайные пути на одном из самых проблемных перекрестков на пересечении улицы Каслинской с проспектом Победы. Из-за замены стрелочного узла на участке поэтапно меняли схему организации движения.
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