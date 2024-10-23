Тюменские врачи спасли жительницу ЯНАО с необычной пневмонией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина пыталась вылечиться самостоятельно
Женщина пыталась вылечиться самостоятельно Фото:

В Тюмени в ОКБ №1 поступила жительница ЯНАО с нестандартной пневмонией. Женщина задыхалась и быстро слабела. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Дина приехала в Тюмень из Ноябрьска в гости к сыну. Простудилась и началось активное лечение. Пациентка поступила в пульмонологическое отделение ОКБ №1 в тяжелом состоянии. С низкой сатурацией — 90%, лихорадкой, одышкой», — сообщили в департаменте.

Чтобы помочь женщине, персоналу пришлось проконсультироваться с главным фармакологом УрФО и врачами из Москвы и Санкт-Петербурга. Жительницу перевели в реанимацию, а после назначили гормональную терапию. В результате пациентка выздоровела и поблагодарила врачей за спасение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в ОКБ №1 поступила жительница ЯНАО с нестандартной пневмонией. Женщина задыхалась и быстро слабела. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Дина приехала в Тюмень из Ноябрьска в гости к сыну. Простудилась и началось активное лечение. Пациентка поступила в пульмонологическое отделение ОКБ №1 в тяжелом состоянии. С низкой сатурацией — 90%, лихорадкой, одышкой», — сообщили в департаменте. Чтобы помочь женщине, персоналу пришлось проконсультироваться с главным фармакологом УрФО и врачами из Москвы и Санкт-Петербурга. Жительницу перевели в реанимацию, а после назначили гормональную терапию. В результате пациентка выздоровела и поблагодарила врачей за спасение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...