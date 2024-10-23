Тюменские врачи спасли жительницу ЯНАО с необычной пневмонией

В Тюмени в ОКБ №1 поступила жительница ЯНАО с нестандартной пневмонией. Женщина задыхалась и быстро слабела. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
«Дина приехала в Тюмень из Ноябрьска в гости к сыну. Простудилась и началось активное лечение. Пациентка поступила в пульмонологическое отделение ОКБ №1 в тяжелом состоянии. С низкой сатурацией — 90%, лихорадкой, одышкой», — сообщили в департаменте.
Чтобы помочь женщине, персоналу пришлось проконсультироваться с главным фармакологом УрФО и врачами из Москвы и Санкт-Петербурга. Жительницу перевели в реанимацию, а после назначили гормональную терапию. В результате пациентка выздоровела и поблагодарила врачей за спасение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.