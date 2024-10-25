25 октября 2024

Шесть петербуржцев попали в больницу после поножовщины в супермаркете «Окей». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поножовщина произошла в магазине "Окей" в Санкт-Петербурге
Поножовщина произошла в магазине "Окей" в Санкт-Петербурге Фото:

В результате нападения с ножом, предпринятого одним из посетителей магазина «Окей» на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, пострадали шесть человек, включая нападавшего. Об этом сообщили в telegram-канале городского комздрава. 

«В результате нападения посетителя с ножом в магазине Окей на проспекте Космонавтов пострадали пять петербуржцев... Четверо пациентов в тяжёлом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести  доставлены в Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Сам нападавший также доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы комздрава Санкт-Петербурга.

Отмечается, что лечение пострадавших находится под контролем ведомства. Председатель комздрава Дмитрий Лисовец уже посетил приемное отделение медицинского учреждения и заслушал доклад о состоянии троих пострадавших. В социальных сетях появились кадры с места происшествия.

По информации «Фонтанки», нападавший серьезно ранил охранника супермаркета и женщину-посетительницу. По предварительным данным, совершивший атаку ранее фигурировал в базе данных МВД и характеризовался как маргинальный тип.

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В результате нападения с ножом, предпринятого одним из посетителей магазина «Окей» на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, пострадали шесть человек, включая нападавшего. Об этом сообщили в telegram-канале городского комздрава.  «В результате нападения посетителя с ножом в магазине Окей на проспекте Космонавтов пострадали пять петербуржцев... Четверо пациентов в тяжёлом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести  доставлены в Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Сам нападавший также доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы комздрава Санкт-Петербурга. Отмечается, что лечение пострадавших находится под контролем ведомства. Председатель комздрава Дмитрий Лисовец уже посетил приемное отделение медицинского учреждения и заслушал доклад о состоянии троих пострадавших. В социальных сетях появились кадры с места происшествия. По информации «Фонтанки», нападавший серьезно ранил охранника супермаркета и женщину-посетительницу. По предварительным данным, совершивший атаку ранее фигурировал в базе данных МВД и характеризовался как маргинальный тип.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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