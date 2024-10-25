В результате нападения с ножом, предпринятого одним из посетителей магазина «Окей» на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, пострадали шесть человек, включая нападавшего. Об этом сообщили в telegram-канале городского комздрава.
«В результате нападения посетителя с ножом в магазине Окей на проспекте Космонавтов пострадали пять петербуржцев... Четверо пациентов в тяжёлом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Сам нападавший также доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы комздрава Санкт-Петербурга.
Отмечается, что лечение пострадавших находится под контролем ведомства. Председатель комздрава Дмитрий Лисовец уже посетил приемное отделение медицинского учреждения и заслушал доклад о состоянии троих пострадавших. В социальных сетях появились кадры с места происшествия.
По информации «Фонтанки», нападавший серьезно ранил охранника супермаркета и женщину-посетительницу. По предварительным данным, совершивший атаку ранее фигурировал в базе данных МВД и характеризовался как маргинальный тип.
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